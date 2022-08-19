手遊認識「大哥」加入幫派 他被騙去柬埔寨當「豬仔」

柬埔寨「賣豬仔」事件持續延燒，一名兒子被騙去柬埔寨、直到昨天才順利歸國的段媽媽接受採訪，指出兒子從去年開始就跟著自稱竹聯幫「大哥」的男子活動，還加入幫派，卻慘被對方賣到柬埔寨。

據悉，台灣不少幫派份子涉騙台人前往柬國，竹聯幫東堂東新會成員李振豪也是其中之一，因涉誘騙82名台灣人前往柬埔寨，被台北地檢署聲押禁見獲准；檢方查出，該集團幕後股東疑是男子黃炫逢，前天也傳喚黃男到案，同樣聲押禁見獲准。

段媽媽說，兒子今年5月初的時候，就打電話跟她說「五月底要去柬埔寨」，她問兒子去幹嘛，兒子也不願多說，只說「去修機房」，每月底薪三萬元，不僅管吃管住，回台還有十五萬「獎金」可領，段母勸阻，兒子還強硬表示「我不是要來問你的意見，是來告知你的」，她知道兒子去也不是什麼好事，再勸阻也無法改變，兒子心意已決。

「騙他去柬埔寨的，是兒子的『大哥』，『大哥』是他打傳說認識的，這個『大哥』自稱竹聯幫的人，所以我的小孩就認他為大哥，他還找了兩個朋友當『大哥』的小弟，並在去年加入『大哥』的幫派」，談起兒子被騙去柬埔寨的過程，段小姐深深嘆了一口氣。

段小姐說，兒子這一年來常常告訴她「公司」東、「公司」西（公司即幫派自稱），「我試著阻止他不要與幫派接觸，他還說『公司跟我想的幫派不一樣』，因為我完全沒經驗，在孩子面前，他會覺得我不懂不要跟她說太多」。

沒想到兒子到柬國第二天就向她求救，指工作內容根本不是機房修繕，而是從事詐騙，離譜的是，對方還要兒子重簽契約，將工作時間改為一年，兒子表達不想簽，卻被「園區」的人恐嚇，若不簽就會遭電擊棒凌虐，驚恐之餘只能簽下「賣身契」，並附帶懲罰性賠償條件，毀約要支付一萬三千元美金。

段媽媽說，兒子簽約後只做一周就做不下去，因此跟台灣「大哥」連繫，希望終止契約，趕快回台灣，但「大哥」竟要他兒子把「業績做滿」，不然就會被對方當「豬仔」轉賣，轉賣之後不僅懲罰性賠償金會加倍，時間也重新計算，讓兒子欲哭無淚。

直到後來段媽媽看到「白狼」張安樂在3月救了一批人回來，她才彷彿看見曙光，最後段子也順利靠著張安樂平安返國，並在昨天搭機回到台灣，目前正在隔離中。

據了解，在段母報案並找來張安樂救援兒子後，「大哥」還因近日台灣警方打詐掃蕩動作頻繁，焦急聯繫段母，稱知道段男要返回了，之前答應的15萬會給，央求段母不要向警方提到她，被段母一口回絕。