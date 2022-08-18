立委李貴敏：把年輕人推到柬埔寨的不就是政府嗎？

近日許多年輕人遭人蛇集團以高薪、福利誘騙至柬埔寨工作，卻慘遭凌虐、剝削。國民黨立委李貴敏今質疑，把年輕人推到柬埔寨的，不就是政府本身嗎？如果可以在家鄉安居樂業，誰要遠赴他鄉、異地打拚？主計總處不是日前才公布今年1至5月全體受僱員工「總薪資平均6萬2736元」？真拿得到這個薪水，哪個年輕人想出國大冒險？

李貴敏指出，事實真相是，台灣長期以來「低薪、高房價、高物價」的環境，已經讓年輕人看不到未來！過去最起碼還可以當個北漂族，但現在整體就業環境惡化，只好改到海外賭一把。年輕人爭相奔赴柬埔寨謀生、想發財，不正戳破了民進黨政府「國王的新衣」嗎？

李貴敏表示，以前台灣南部年輕人赴北部打拚，就是因為北部工作機會比較多。現在官員正事不做，只知逢迎拍馬，對於民怨更不屑一顧，凡事政治掛帥，以致環境愈來愈糟。過往還可以北漂，現在只能飄洋過海工作，「人往高處走，水往低處流」，不就是市場法則嗎？民進黨政府和官員們的心中還有人民嗎？從來也不想想，什麼原因讓台灣變得這麼糟，造成年輕人需要賭一把出走到海外一搏？

李貴敏說，事到如今，民進黨政府還看不到橫在年輕人眼前的，就是房價高不可攀，看不到未來？所以很多人選擇躺平。官員也看不到現在遭逢快速上漲的物價、通膨以及不動如山的低薪？不知一切政治掛帥的結果讓年輕人連躺平族都當不起了？不知道長期忽略基礎建設，凡事選舉考量，就是把人民推向貧窮動亂的深淵嗎？

李貴敏諷刺，看看民進黨政府的所作所為，絲毫無視專業，滿朝盡是夫妻、兄弟姊妹檔；也不顧政府債務惡化趨勢，只知大撒幣、揮霍預算。更糟的是，為掩蓋執政無能的弊病，一再撕裂族群，繼續「抗中保台」把戲，升高兩岸衝突，製造兩岸危機以模糊焦點，絲毫不顧對岸為我國第一大出口市場，占整體出口比重高達42.3%的政治與產業現實。留下的爛攤子不還是全民共同承擔、收拾嗎？難怪人民忍無可忍而不禁要問，把人民推入火坑的，不就是民進黨政府嗎？