假消息不斷！偽稱柬埔寨外流影片頻傳 網友：需提升媒體識讀

近日柬埔寨詐騙事件頻傳，許多臉書社團、LINE群組瘋傳號稱柬埔寨不人道虐待、活摘器官等「外流影片」。Dcard有網友發文表示，觀看外傳影片後，令她身心感到不適，甚至噁心反胃，不過有其他網友提到，許多外傳影片是移花接木，且並非發生於柬埔寨，屬假消息，並勸大家要多提升媒體識讀的能力。

原PO表示，近期許多通訊軟體都開始在轉傳有關柬埔寨不人道虐待、活摘器官的影片，且尺度一個比一個大，難以想像有如此殘暴的程度，觀看後令人反胃想吐，甚至腦袋一直循環令人不適的畫面。

根據即時查核機構MyGoPen（麥擱騙）的查證資料顯示，有關網路謠傳柬埔寨活摘器官、像屠宰場的影片是錯誤的，相關影片早在2020年11月即在網上流傳，並非近期拍攝，影片中的人說的是俄語，因此影片地點推測是在俄羅斯，並非柬埔寨。

網友紛紛留言表示，「所以不要被騙去，台灣人騙台灣人」、「真的看了很恐怖沒辦法形容心裡有多不舒服」、「那就不要看影片」、「之前不小心點到，瞬間胃痛乾嘔想吐」、「活摘器官不是柬埔寨的」。

針對假消息的傳布，另有其他網友表示「很多都假的」、「可能是墨西哥黑幫吧，不然就ISIS，現在一堆以前不相關的影片拿來當作柬埔寨」、「那些影片又不是柬埔寨的，連媒體識讀能力都沒有了嗎」、「好幾年前就在telegram裡流傳，但現在被用來防範大家被騙出國也挺好的」、「應該說影片是真的，但不是柬埔寨事件的影片」。