台人遭轉賣去泰國「痛一下」 險被摘器官最後逃命結果曝

近期台人被騙到柬埔寨的案件燒不停，曾是柬埔寨詐騙受害者、現在則投入救援行列的羽棠分享台人險遭摘器官，轉運途中是最後逃生機會，最後順利逃走的過程。

羽棠於16日在《57爆新聞》節目中分享，有位向她求救的被害者，已經被園區發現且被送到轉賣區，但因為被害者還記得自己的聯絡方式，因此就跟別人借手機來聯絡她，該名被害者很緊張地表示，自己要被轉賣了，園區的人跟他說，要去泰國「痛一下」，羽棠則問他，「痛一下是什麼意思？」，被害者則表示，是「賣器官」的意思，希望羽棠過去接他。

羽棠則告訴被害者，「你已經要被推去賣器官了，你只有一個機會」，到時候在轉賣的過程中，有機會跑的時候要趕快跑出去，最後，羽棠得知他已經成功地跑到人多的地方並跟當地警察尋求協助，他們也有聯繫泰國辦事處請警察局先把被害人收留在那邊。