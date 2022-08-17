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新詐騙「真公司假設廠」對話曝 網見地點：拐賣去緬甸超容易

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書粉專 「全球反詐騙組織」分享新的詐騙手法，詐團假借真上市公司，發布假的泰國設廠徵才訊息。 示意圖／ingimage
臉書粉專 「全球反詐騙組織」分享新的詐騙手法，詐團假借真上市公司，發布假的泰國設廠徵才訊息。 示意圖／ingimage

近來柬埔寨緬甸、泰國跨國詐騙事件頻傳，以高薪誘騙出國工作，結果到了當地卻被轉賣而面臨各種方式的凌虐，詐騙手法也不斷進化。臉書粉專「全球反詐騙組織」分享新的詐騙手法，詐團假借真上市公司，發布假的泰國設廠徵才訊息，並提醒「請務必跟總公司的人員確認！ 」

臉書粉專「全球反詐騙組織」昨（16）晚發文，貼出一名自稱上市公司「人資」的女網友，和當事人的對話截圖，對方稱自己是台商公司，在泰國達府有新建廠，並有人資職缺，薪資五萬起跳。

原PO發現其中有許多疑點，便上人力資源網站，發現雖有該公司但並無徵人前往泰國，進一步詢問對方只說是新建廠和國外職缺沒登入。原PO認為若是人資的工作，上班時間12:00-23:00「上班時間也太血汗，大半夜要做什麼？」，且泰國達府就在緬甸邊界，「把人引去達府，再拐賣去緬甸easy easy」。

泰國達府位於泰緬邊界。圖／取自Google map
泰國達府位於泰緬邊界。圖／取自Google map

貼文也引發網友討論「正常公司外派是很慎重的，不是找隻阿貓阿狗就可以上飛機 」、「一般在泰國設廠的公司，職缺都會放上人力銀行」、「看樣子他們最近很急地出新招騙人過去」。

以下為當事人和自稱上市公司人資的對話截圖：

柬埔寨 詐騙 緬甸

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