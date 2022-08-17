人蛇集團選柬埔寨、緬甸非偶然 沈富雄揭主因：壞蛋精明得很

近日柬埔寨、緬甸的求職詐騙案頻傳，前立法委員沈富雄分析，台灣的人蛇集團會選擇這兩國並非偶然，而是看上當地政府的無能，因此想與對方政府合作打擊犯罪實屬困難。外交部則研擬對策，表示已由最接近柬埔寨的駐胡志明市辦事處成立「柬埔寨緊急救援專案小組」，專門營救受困柬埔寨的台人。

「他們不是傻瓜，這些壞蛋都精明的很。」沈富雄於昨天（16日）播出的網路節目「少康戰情室」中直指，人蛇集團是台灣人，受騙的也是台灣人，他們之所以捨近求遠選擇柬埔寨、緬甸作為根據地，關鍵原因是看上當地政府的無能，「跟當地人一點關係都沒有，而是當地的政府無能治理，所以被人蛇集團變成他們的賊窩」。

沈富雄表示，礙於柬埔寨與緬甸政府的放任態度，台灣政府很難與這兩國的政府打交道，「你要跟他們的政府合作，他們的政府說，誰管你，跟我沒關係」。相形之下，近日也傳出詐騙案的泰國政府則另當別論，沈富雄就提及，內政部部長徐國勇已跟泰國政府初步達成合作打擊犯罪的協議。

另外，沈富雄點出還有許多受害者的家屬尚未報案，「這些人的家屬多半有難言之隱，去報案的並沒有很多，因為人還在對方手裡，而且他們都會覺得有一點丟臉」。他解釋道，受害者通常年紀較輕，一聽到對方開出10萬高薪，預期值遠高於在台灣可以拿到的報酬，就容易受騙上當，因此家屬會覺得這是個人選擇，而且去的時候名不正、言不順，往往不想對外張揚。

外交部表示，今年5月已請駐胡志明市辦事處成立「柬埔寨緊急救援專案小組」，專門營救受困柬埔寨的台灣人。圖取自外交部直播頻道

外交部16日再次發表聲明，強調駐外各館處都設有「緊急聯絡專線電話」，且為因應近期大幅增加「國人在柬埔寨落入求職陷阱」的受害案件，外交部已於5月份請駐胡志明市辦事處成立「柬埔寨緊急救援專案小組」，由胡志明辦事處處長帶領外交部及警政、調查與移民等6位同仁，統籌協助營救國人受困柬埔寨相關事宜。

外交部呼籲，如果民眾有意前往東南亞地區工作，請務必先查明任職公司在當地是否有合法登記，其產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容和契約條款，且須依循正常管道申請入境。此外，在通報個案前，要備妥受害者護照或身分證件資料、在柬埔寨的聯絡方式、被詐騙情況及遭遇限制人身自由地點等資訊，以利外交部及有關單位進行處理。