快訊

直播／本土+24,669、33病歿 新北病例衝破5千

艾成遺體送往板橋殯儀館 李明依陪王瞳抵警局做筆錄

林智堅「論文門」賴清德低調與鄭文燦力挺 牽動綠營2024角力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人蛇集團選柬埔寨、緬甸非偶然 沈富雄揭主因：壞蛋精明得很

聯合新聞網／ 綜合報導
柬埔寨、緬甸詐騙案件頻傳，前立委沈富雄指出人蛇集團選擇這兩國的根本原因。柬埔寨示意圖／ingimage
柬埔寨、緬甸詐騙案件頻傳，前立委沈富雄指出人蛇集團選擇這兩國的根本原因。柬埔寨示意圖／ingimage

近日柬埔寨、緬甸的求職詐騙案頻傳，前立法委員沈富雄分析，台灣的人蛇集團會選擇這兩國並非偶然，而是看上當地政府的無能，因此想與對方政府合作打擊犯罪實屬困難。外交部則研擬對策，表示已由最接近柬埔寨的駐胡志明市辦事處成立「柬埔寨緊急救援專案小組」，專門營救受困柬埔寨的台人。

「他們不是傻瓜，這些壞蛋都精明的很。」沈富雄於昨天（16日）播出的網路節目「少康戰情室」中直指，人蛇集團是台灣人，受騙的也是台灣人，他們之所以捨近求遠選擇柬埔寨、緬甸作為根據地，關鍵原因是看上當地政府的無能，「跟當地人一點關係都沒有，而是當地的政府無能治理，所以被人蛇集團變成他們的賊窩」。

沈富雄表示，礙於柬埔寨與緬甸政府的放任態度，台灣政府很難與這兩國的政府打交道，「你要跟他們的政府合作，他們的政府說，誰管你，跟我沒關係」。相形之下，近日也傳出詐騙案的泰國政府則另當別論，沈富雄就提及，內政部部長徐國勇已跟泰國政府初步達成合作打擊犯罪的協議。

另外，沈富雄點出還有許多受害者的家屬尚未報案，「這些人的家屬多半有難言之隱，去報案的並沒有很多，因為人還在對方手裡，而且他們都會覺得有一點丟臉」。他解釋道，受害者通常年紀較輕，一聽到對方開出10萬高薪，預期值遠高於在台灣可以拿到的報酬，就容易受騙上當，因此家屬會覺得這是個人選擇，而且去的時候名不正、言不順，往往不想對外張揚。

外交部表示，今年5月已請駐胡志明市辦事處成立「柬埔寨緊急救援專案小組」，專門營救受困柬埔寨的台灣人。圖取自外交部直播頻道
外交部表示，今年5月已請駐胡志明市辦事處成立「柬埔寨緊急救援專案小組」，專門營救受困柬埔寨的台灣人。圖取自外交部直播頻道

外交部16日再次發表聲明，強調駐外各館處都設有「緊急聯絡專線電話」，且為因應近期大幅增加「國人在柬埔寨落入求職陷阱」的受害案件，外交部已於5月份請駐胡志明市辦事處成立「柬埔寨緊急救援專案小組」，由胡志明辦事處處長帶領外交部及警政、調查與移民等6位同仁，統籌協助營救國人受困柬埔寨相關事宜。

外交部呼籲，如果民眾有意前往東南亞地區工作，請務必先查明任職公司在當地是否有合法登記，其產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容和契約條款，且須依循正常管道申請入境。此外，在通報個案前，要備妥受害者護照或身分證件資料、在柬埔寨的聯絡方式、被詐騙情況及遭遇限制人身自由地點等資訊，以利外交部及有關單位進行處理。

柬埔寨 詐騙

延伸閱讀

赴外詐騙最新手法！在台創公司半年後 辦員旅「整團坑殺」

在柬埔寨台人分享當地經驗 勸：想去工作要三思

羅百吉曝柬埔寨「美金高薪挖台灣DJ」　當事者揭現況：一切單純且正常

台北市民調數字貼緊緊 沈富雄：若發生這狀況「陳時中就死定了」

相關新聞

柬埔寨活摘器官殘暴！高大成曝：黑市行情再殘忍都會做

近來頻傳國人遭誘騙至柬埔寨，甚至遭活摘器官，引發熱議。中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成今天受訪時透露，活體人體器官黑...

爆乳女蛇頭藏「販運筆記本」 被害人欄位藏大X有玄機

彰化市張姓女子從通訊行員工，變身為人口販運女蛇頭，刑事局中打昨天將人移送彰化地檢署後，檢方聲押獲准，據查，專案小組目前釐...

台人遭轉賣去泰國「痛一下」 險被摘器官最後逃命結果曝

近期台人被騙到柬埔寨的案件燒不停，曾是柬埔寨詐騙受害者、現在則投入救援行列的羽棠分享台人險遭摘器官，轉運途中是最後逃生機會，最後順利逃走，並求助當地警察的過程。

臉書登求才廣告騙近50人出境工作 蛇蠍女人蛇收押禁見

彰化縣張姓女子等犯罪集團在臉書「偏門工作社團」，刊登高薪招募前往柬埔寨合法工作訊息，誘騙國人前往工作，初步調查近4月內已...

影／通訊行小妹變女人蛇 與謀害男友蛇蠍女關同房

彰化縣張姓女子等犯罪集團在臉書「偏門工作社團」，刊登高薪招募前往柬埔寨工作，誘騙國人出境，彰化地檢署將女人蛇張女聲押獲准...

妙齡女遭囚險遭賣到泰國 新竹人蛇集團6人收押

新竹市警二分局警方15日追查一起行車糾紛、持槍砸車案件，意外破獲人口販運案外案，在嫌犯租屋處發現一名21歲妙齡女子遭到痛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。