台灣M型社會讓年輕人變豬仔？醫嘆：想擺脫低薪卻「死無全屍」

近期台人遭誘騙至柬埔寨事件頻傳，許多年輕人懷抱海外掏金夢，但下場卻淪為「豬仔」。醫師姜冠宇認為，這恐怕是與台灣的Ｍ型社會有關，並分享兩個真實故事，也讓他感慨，「台灣年輕人很可憐，智慧不夠的，因為也找不到好機會，所以最後器官也丟了命也沒了，算是另類的死無全屍」。

姜冠宇在臉書表示，「柬埔寨詐騙是一回事，我想這也反映台灣確實是極端Ｍ型社會」。他解釋，與很多年輕朋友吃飯，發現多數年輕人月薪普遍只有3萬元，卻工作到抽屜擺滿止痛藥、胃藥。

姜冠宇指出，他與某位已離過婚的朋友吃飯時得知，朋友的前夫整天沒有工作，完全只有消費，收入來源全靠家族企業內部開給他的職位，只要躺著就能領百萬月薪。而這樣的人，完全沒有在家族外的公司工作過的經驗，就一直待在自家公司過父母給的好日子。

姜冠宇形容，像一家公司裡基層勞工的月薪都是3萬上下，也頻頻大量流動，留不住人才，但越是到了管理階層，卻有那種幽靈位置在核銷公司預算。姜冠宇也感慨，「這些年輕人很可憐，智慧不夠的，因為找不到好機會，所以最後丟了器官也丟了命，算另類的死無全屍」。

儘管智慧夠的，在社會也是拚命生產他的理想，但這些初衷必定會被這些低薪待遇磨掉，而少子化的社會也隨之而來，這些年輕人卻根本沒錢養育下一代。

「希望再聽聽後續別人的故事時，不要越聽越哀傷」姜冠宇說道，「台灣是不是有點發展出少子化，但是下一代勞動條件也集體惡化，像是我們過去看待東南亞，勞工正在輸出的狀態？我不知道，但是這真得要改革，不然成為另類新南向，真的很不好」。