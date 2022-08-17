臉書「偏門工作」高薪徵人去柬國 人蛇集團女主嫌收押

彰化市張姓女子為首人蛇集團，涉嫌在臉書、IG等平台，張貼應徵打字員的工作，以月薪10萬元的高薪，騙被害人前往柬埔寨從事不法，至少以安排十多人前往柬埔寨、泰國等地，刑事局收網抓人，檢方聲押張女、林男等2人，今凌晨裁定羈押禁見張女，林男請回。

近來國人被歹徒以各種理由騙去柬埔寨後，從事不法，甚至淪為器官買賣、性侵的被害人，引起政府重視，刑事局中打在今年8月初獲報，有彰化市張姓女子（41歲）涉嫌與同夥，在臉書、IG等平台，以每月月薪10萬元，張貼「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」等文字訊息，詐騙國人前往柬國等地。

檢警前天在台北、桃園、台中、高雄等地拘提，其中幹員前往外交部領事館查緝時，張女、林男正在替5名被害人辦理護照，順利救出，一共逮回張女等涉案4人。

刑事局中打詢問張女等4人後，昨天依組織犯罪、使用詐術使人出國罪、人口販運防制法等罪，移送彰化地檢署，檢方訊問後，以仍有共犯在逃，有串滅證之虞，向法院聲押禁見，張女在今天凌晨零時許，遭法院裁定羈押禁見，陳姓男子（27歲）獲2萬元交保，劉姓女子（21歲）、林姓男子（30歲）請回