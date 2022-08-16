破獲誘赴柬埔寨詐騙集團 中打攔阻5被害人出境

中央社／ 台中16日電

刑事局中部打擊犯罪中心表示，15日在北中南等地查獲3名犯嫌涉嫌以高薪誘騙國人赴柬埔寨等國工作，警方成功攔阻5名被害人出境，初步調查，不到4個月已近50人被安排出境。

赴柬埔寨打工詐騙、人口販運議題近期受到社會關注。刑事局中部打擊犯罪中心今天透過文字稿表示，為打擊人口販運集團，與國際科聯手，清查比對國人遭詐騙前往柬埔寨、泰國後遭拘禁的家屬報案案件。

警方清查發現，許姓被害人遭誘騙前往柬埔寨後，行動自由遭控制，後因身體不適才能回國，同班機的王姓女被害人至今仍遭控制自由在柬埔寨，犯罪集團要求家屬匯款贖金新台幣40萬元，才願意放被害人回國。

中部打擊犯罪中心與多個單位組成專案小組，報請台灣彰化地檢署指揮偵辦。鎖定一個專業分工的人蛇集團，集團成員在臉書（Facebook）、IG（Instagram）等社群張貼「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」等訊息，誘騙急需工作、抱發財夢的年輕人。

警方查獲人蛇集團在台負責人為張姓女子，她5月初陸續指揮林姓男子等人負責接送、辦理護照、核酸檢測（PCR）及訂購機票等工作，每招募安排1名國人出境至柬埔寨可獲10萬元報酬，泰國領取1萬元至1萬6000元不等報酬，至今已安排近50多人出境。

專案小組15日動員50名警力，分別在台北、台中、高雄三地拘提張姓男子、陳姓男子、林男等人，並通知張女到案，現場查扣手機、被害人護照、證件、筆記本等不法事證物。警方在拘提、搜索過程中，現場攔阻5名被害人出境。

警詢後，全案分別以組織犯罪防制條例、刑法使用詐術使人出國罪、人口販運防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

柬埔寨 詐騙

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