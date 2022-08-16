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在柬埔寨台人分享當地經驗 勸：想去工作要三思

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在柬埔寨工作的台灣人分享當地經驗，勸想過去工作的人要想清楚。柬埔寨簽證示意圖。 圖／Ingimage
一名在柬埔寨工作的台灣人分享當地經驗，勸想過去工作的人要想清楚。柬埔寨簽證示意圖。 圖／Ingimage

近日頻傳國人遭詐騙柬埔寨，淪為人口販賣、性暴力的受害者，政府與警察也極力宣導，希望國人能避免受騙上當。日前一名在柬埔寨工作的台灣人現身說法，呼籲「來工作前要想清楚」。

一名網友在「爆料公社發文指出，他本身在柬埔寨的金邊市工作，曾被飛車搶過手機、包包，但原本當地看不到許多華人，是到2016年中西哈努克港經濟特區轉型為貿易港，而2019年時洪森總理（Hun Sen）取消發放賭牌後，才開始治安混亂，因為原本當地華人以賭牌誘騙維生，禁賭令後開始才有人口販賣等出現。

原PO表示，原本當地都是中國人坑殺中國人，後來中國大陸政府管制嚴格，若沒有證明無法飛往柬埔寨，因此詐騙集團開始轉而騙其他華人，從2021年開始有台灣人被騙到柬埔寨，原PO提醒「想去工作本人，就算認為是合理的職缺也要思考再三，若真的有想去，建議找台灣大公司，並有在當地有拓展業務的行業」。

最後，原PO認為，基本上新聞報成這樣還會去的人，不是早就知道下場，不然就是真的笨！所以真的不要那麼異想天開，「以為你什麼都不會還能賺那麼多錢」！他建議，努力學英文，去紐西蘭打工摘水果比較實在。

柬埔寨 詐騙 爆料公社

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