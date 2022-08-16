在柬埔寨台人分享當地經驗 勸：想去工作要三思
近日頻傳國人遭詐騙至柬埔寨，淪為人口販賣、性暴力的受害者，政府與警察也極力宣導，希望國人能避免受騙上當。日前一名在柬埔寨工作的台灣人現身說法，呼籲「來工作前要想清楚」。
一名網友在「爆料公社」發文指出，他本身在柬埔寨的金邊市工作，曾被飛車搶過手機、包包，但原本當地看不到許多華人，是到2016年中西哈努克港經濟特區轉型為貿易港，而2019年時洪森總理（Hun Sen）取消發放賭牌後，才開始治安混亂，因為原本當地華人以賭牌誘騙維生，禁賭令後開始才有人口販賣等出現。
原PO表示，原本當地都是中國人坑殺中國人，後來中國大陸政府管制嚴格，若沒有證明無法飛往柬埔寨，因此詐騙集團開始轉而騙其他華人，從2021年開始有台灣人被騙到柬埔寨，原PO提醒「想去工作本人，就算認為是合理的職缺也要思考再三，若真的有想去，建議找台灣大公司，並有在當地有拓展業務的行業」。
最後，原PO認為，基本上新聞報成這樣還會去的人，不是早就知道下場，不然就是真的笨！所以真的不要那麼異想天開，「以為你什麼都不會還能賺那麼多錢」！他建議，努力學英文，去紐西蘭打工摘水果比較實在。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言