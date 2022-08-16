緬甸KK園區3大酷刑曝光 5000人僅1人亂槍掃射中逃脫

台灣不少年輕人被詐騙集團以高薪工作誘騙至柬埔寨的事件頻傳，近日有傳位於緬甸的「KK園區」是最為殘暴，內裏設立了「暗黑兵部」，若詐騙業績不達標和想逃跑，就會被關水牢、毒打和灌辣椒水。有台灣財經專家爆料稱，園區目前有8000至9000名「豬仔」待救，5000人中只有1人能成功逃脫。

台灣財經專家賴憲政於三立新聞台節目《驚爆新聞線》揭露「KK園區」的恐怖情況，指出「KK園區」是「豬仔」的最終轉運站，形容是「地獄的第18層」，園區像監獄一樣，四周都有4公尺高牆，還加裝通電的鐵絲網，園區附近有緬甸境內最大叛軍組織「克倫民族」持槍巡視，若看到有人逃跑，就會瘋狂掃射。

賴表示，「KK園區」內有超市、醫院、餐廳、酒店等設施，而且黃賭毒一應俱全，若晉升到詐騙集團的小幹部可在園區內自由活動，但不能靠近圍牆邊，否則會被打及送往「暗黑兵部」，「聽說有一半人就沒出來了」，因受虐過程已被偷偷「處理掉」。而詐騙集團會將沒用的「豬仔」騙上船打麻醉針，再活摘器官賣到泰國和杜拜等地，屍體則直接丟進公海。

賴列舉案例，1名叫小楊的中國人去年12月被騙到「KK園區」，他一下車驚覺被騙，馬上問贖金要多少，結果被告知要20萬人民幣（約88萬元台幣），付不起下無奈加入詐騙集團，每天從晚上9時工作到翌日下午2時，工作17小時，如果業績不達標，其實是「99%都達不到」，下班後就要搬磚頭4個小時，男生1次搬10塊，女生搬5塊，跑來跑去期間如果掉下1塊磚，不是被虐打，就是要賠2000泰銖（約1700元台幣）。

小楊受不了逃跑，立即被詐騙集園人員追捕，而園區外每100公尺就有一個站點，由克倫民族駐守，另外還有巡邏車追捕逃跑的人。小楊被抓回園區後，先被打30棍，再送往「暗黑兵部」，裏面的酷刑包括水刑，還有晚上會被關在1個房間，全身脫光剩下1條內褲，兩手綁着，手銬銬14個小時，不給吃喝。小楊被關20天後，表示願意付20萬人民幣贖金，詐騙集團拒絕，要求他賺100萬、1000萬回來，「不然你永遠別想出去」。

賴憲政提到，曾有幸運逃跑出來的人慨嘆「這個園區的冤魂，可能比這裏活着的人還要多」，因此呼籲民眾勿再輕信海外高薪工作，以免上當受騙。

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文章授權轉載自《香港01》