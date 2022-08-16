柯文哲批「警察機場舉牌」 刑事局：年輕人不一定看新聞

航空警察局在桃園國際機場舉牌勸阻柬埔寨求職詐騙，警政署長黃明昭昨天前往視察，被台北市長柯文哲批評「政府只能要警察舉牌」。刑事局說，年輕人不一定看新聞，窮盡一切方式宣導，守住登機前最後一道關卡。

台北市長柯文哲昨晚在臉書發文表示「當人民被囚禁、生命被威脅，這個政府只能要警察在機場舉牌，播映防詐騙短片？」柯今出席三三企業交流會例會行程受訪繼續嗆蔡政府，「你說生氣，還不如說是無言，太好笑了。」

刑事局表示，行政院跨部會合作解決國人海外人口販運問題，今年5、6月起案件增加，考量年輕族群不一定看新聞，窮盡一切方式宣導，以維護國人權益。