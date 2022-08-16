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友揪去柬埔寨賣茶「消失7年」 大師兄逃一劫：謝謝老爸救了我

聯合新聞網／ 綜合報導
朋友揪大師兄至柬埔寨種茶賣茶淘金，所幸他剛好碰到爸爸生病沒過去，逃過一劫。示意圖／ingimage
朋友揪大師兄至柬埔寨種茶賣茶淘金，所幸他剛好碰到爸爸生病沒過去，逃過一劫。示意圖／ingimage

台人至柬埔寨工作反而被詐騙集團利用、控制，曾從事殯葬業的作家大師兄在臉書寫說，七年前有個朋友找他過去柬埔寨，工作是賣茶，一年八十萬，但對方要抽十萬，另一位朋友也附和著想去。

推薦大師兄去柬埔寨種茶、賣茶的朋友接著又說，「那邊女生很喜歡我們台灣來的，說不定過去可以找個漂亮的老婆回來！」但後來大師兄因為爸爸生病的緣故沒有前往。

他們三人之中，只有其中一人後來真的有過去，但到現在，都沒消息。大師兄表示，「其實有時候這東西是不是人性貪婪或是智力不足，這不好說。」他認為，賣茶的朋友當年過去真的是去賣茶，感覺合情合理，因為在台灣也找不到更多錢的工作，所以只想著去拚一下。

但對方至今音訊全無，他跟對方也一年沒聯絡了。大師兄現在想想，「很感謝我老爸的生病，在那個時候救了我。」

貼文曝光後，掀起熱議，有人感嘆表示，或許是因為身在底層的人自覺「已經沒有什麼好失去的了，所以，放手一搏~也可能是想錢想瘋了，失去了判斷力」、「沒有白吃的午餐，去國外沒人可以救。」

還有人奉勸，「大家還是需要一點常識和危機意識，去一個落後又治安不佳的國家想賺大錢，實在是太冒險了」、「有時候不是傻、蠢，是他覺得自己走投無路了...遇到困境時，會鑽牛角尖的人，也不是沒有。」

柬埔寨 詐騙

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