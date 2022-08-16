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正當工作也要當心！柬埔寨台商：出關被收護照 脫身只有一招

聯合新聞網／ 綜合報導
柬埔寨簽證示意圖。 圖／Ingimage
柬埔寨簽證示意圖。 圖／Ingimage

國人被誘騙出國從事詐騙事件延燒，柬埔寨因此被許多人認為是個恐怖的國家。一名在首都金邊工作多年的台商，發文描述當地的情況，指出事情其實不如大家想像的那麼嚴重，多數「受害者」都知道自己要去做什麼工作，只是沒料到會遭受到非人道的待遇。他並提醒抱著淘金夢出國的人，聽到「一個指令」就該準備逃了。

「那邊最嚴重的事情就是飛車搶手機、包包」，這名在金邊工作的台商，將他對柬埔寨的所見所聞分享到臉書社團「爆廢公社公開版」。他指出現在惡名昭彰的西港，原本有很多中國人靠誘騙大家去玩線上博弈撈錢，到了2019年政府下達禁賭令才轉型變成詐騙園區，轉型之後中國人變少，園區開始盯上其他華人。

他透露2021年中秋節後就已有消息證實，有台灣人誘騙台灣人去園區，當時是電腦維修員被指派去博弈公司回收電腦就被抓住了。因此發文者表示，「就算是合理的工作也要思考再三」，若真的想去，也建議找在當地有拓展業務的台灣大公司。

他指出，柬埔寨事件雖不是空穴來風，但也不如媒體報導的那麼嚴重，「甚至有些人本身就知道自己是過去幹什麼的，千算萬算算不到自己會被關起來當狗罷了。」他並強調，「那邊正常生活的情況下還是過得很舒適的，當地人對台灣人也都很好」，柬埔寨的腐敗根源是收賄的上層，沒必要連一般柬埔寨人都指責。

他也不諱言，即使國際譴責園區事件，柬埔寨政府也只會辯白幾句，「若中國爹爹沒有出來嚴厲禁止」，西港的情況不會改善。

最後他建議，如果真的要去柬埔寨，「請抱團行動，護照隨身收好」，最重要的護照，下機後頂多辦團體簽證會收去，出關前馬上就會還給你，若出關後還要收走一定要直接拒絕，即使走快速通關也務必取回，「若不還就不要出去了，直接機場大鬧吧」。

對於執迷不悟想去淘金的人，他提醒當心最終歸宿是「去海外拆零件（器官）」，並奉勸「不要那麼異想天開以為你什麼都不會還能賺那麼多錢，努力學英文去紐西蘭打工摘水果比較實在」。

柬埔寨 詐騙

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