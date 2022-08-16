赴外詐騙最新手法！在台創公司半年後 辦員旅「整團坑殺」

國人赴柬埔寨等國工作遭詐騙事件層出不窮，近期中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，他與朋友聊天，得知目前「柬埔寨工作」的手法已經落伍，最新的方法則是直接來台開公司招募員工，接著半年後舉行員工旅遊「整團坑殺」。

近期海外詐騙事件頻傳，而根據「Dr. E 小兒急診室日誌」謝宗學15日透露，自己跟餐飲業老闆朋友聊天，說現在誆人到柬埔寨工作詐騙「已經落伍了」，他聽說最新的做法是直接在台灣開設新公司招募員工，「半年後舉行員工旅遊，招待員工到柬埔寨玩，然後就⋯⋯」

謝宗學表示雖不知道這是不是實情，但仍提醒現在詐騙氾濫到已經搞不清楚什麼是真、什麼假，總之世界上可以旅遊的國家很多，挑國民所得比台灣高的國家旅遊，相對來說應該會安全得多。

許多網友看完後，也在下方留言分享，表示「忘了哪看到的，有說公司招待員工去越南或是泰國員工旅遊巴士載著就送去柬埔寨，回不來了…」，謝宗學醫師也回覆認為「看了很多文章分析，應該是新冠肺炎疫情重創觀光業後，這樣的詐騙產業鏈才漸漸變得猖獗。還有中國一帶一路因素」。

有PTT網友就質疑，認為「這個太唬爛了吧」、「幻想的啦，騙就能騙一堆了還開公司半年」、「低薪工作給你出國員工旅遊？」，但也有人回應「有4000人去柬埔寨3個月沒有音訊的，你覺得不可能？刑事局講的喔」，說明確實有可能存在這種詐騙模式。