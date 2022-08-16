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高帥健身教練柬埔寨求職失聯2月 LINE訊息突噴二字引網驚：全車拆賣？

聯合新聞網／ 綜合報導
高帥健身教練柬埔寨失聯2月，突回2字讓原po非常擔心不是他本人回的。示意圖／ingimage
高帥健身教練柬埔寨失聯2月，突回2字讓原po非常擔心不是他本人回的。示意圖／ingimage

近來有不少民眾赴柬埔寨求職卻遭詐騙甚至淪為幫兇，一名網友透露她認識的健身教練在今年六月也去當地「淘金」，他要出發前，她還拿台灣報導的相關新聞給他看，勸他勿前往，後來這名教練失聯了二個月，令她相當憂心。

國人至柬埔寨求職遭虐、被人蛇集團控制事件不斷爆發，有網友在臉書社團爆廢公社貼出LINE對話，內容是她勸健身教練不要去，還舉台灣許多的新聞案例，跟他說那都是詐騙集團。

但健身教練只說自己心裡有底，詐騙集團也沒關係，能賺到錢就好。他還說機票是對方出的，不去也不行。該網友只希望他護照要保管好，不要交給陌生人，並幫他找了外交部的急難救助電話。

「七月開始，柬埔寨的新聞越來越恐怖，但是他都沒有音訊」，該網友表示，健身教練從台灣過去就一直沒有音訊，於是她傳LINE訊息問說「在哪邊過得如何」、「需不需要去救你？」結果都是已讀不回。

直到最近他才回了二個字「沒事」，但是後面又都沒有回應了。這讓她反而覺得很詭異，也不確定是不是他本人回的，「好好的一個人，就這樣消失了。」

底下有網友留言安慰說擔心也沒用「一切都是他的選擇，為他著想很好，但他寧願冒險也想去賺投機錢，比無辜不知情被騙去工作的人，還不值得同情」、「往壞的地方想，手機都未必是他本人回的了」、「也是貪而已」、「搞不好就是去換器官的」、「一手肌肉車，全車拆賣」、「不會告訴妳過去是做詐騙，頂多說博弈」，另外也有人建議說試著用注音文和他對談看看。

高帥健身教練柬埔寨失聯2月，突回2字讓原po非常擔心不是他本人回的。翻攝自爆廢公社圖擷自爆廢公社
高帥健身教練柬埔寨失聯2月，突回2字讓原po非常擔心不是他本人回的。翻攝自爆廢公社圖擷自爆廢公社

柬埔寨 詐騙

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