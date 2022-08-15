防誘赴柬埔寨遭囚虐 新北警：列重大刑案找源頭

國人遭騙到柬埔寨被囚虐事件持續發燒，新北警察局長黃宗仁今天表示，已列重大刑案，積極找出源頭，追查是誰帶這些人到國外，預防國人不要被騙到那邊。

新北市長侯友宜今天列席新北市議會進行施政報告及備詢，國人被騙到柬埔寨遭囚虐及性侵等情事持續發燒，引起多名議員關切。

侯友宜答詢時指出，詐騙手法日新月異，警方應快速反應分析並做好預防，不要等到爆發一大堆案件時，再來做預防就太慢。

黃宗仁表示，警方在犯罪偵查上很厲害，但柬埔寨案不一樣，犯罪行為在境外，這使得被害預防較重要，預防國人不要被騙到那邊。新北警方接獲報案後會列重大刑案，積極找出源頭，追查是誰在帶這些人到國外，預防再有人被害。

新北市議員楊春妹質詢，柬埔寨案是否等同國安問題。對此，侯友宜表示，因有人受害而造成民眾的惶恐，最重要是避免再有人受害，加強宣導、預防，這是當前最重要的事情。

新北市議員劉美芳質詢指出，市府是否會成立專案關懷小組，對新北市因柬埔寨案被害的家屬提供幫忙。

新北市議員林國春質詢表示，警方應成立單一窗口，協助在柬埔寨失蹤者的家屬報案。

侯友宜答詢指出，只要警方確認是被害者的家屬，社會局心理關懷輔導小組就會介入關懷輔導。這原是詐騙案件，演變到最後成了人口販賣，這是很嚴重犯罪，不能手軟，應加重獎勵以鼓勵員警偵辦。

黃宗仁表示，警方已投入許多人力成立打擊詐騙中心，重案組也投入柬埔寨案件偵辦。新北市目前接獲報案共有50多人赴柬埔寨等地，但已有14人返台，警方正積極過濾並深入了解偵辦中。