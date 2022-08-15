被害台人獲救返國 台泰共打協議啟動合作機制

中央社／ 台北15日電

柬埔寨打工遭詐被囚案頻傳，台、泰攜手搶救9台人返國。刑事局今晚表示，內政部長徐國勇4日會見泰國貿易經濟辦事處代表便提出、啟動雙方合作機制，成功打擊這次犯罪事件。

外交部駐泰代表處昨天接獲泰國政府通報，有12名台籍民眾自柬埔寨入境泰國，疑為人口販運案件，經通報駐泰代表處派員共同查證，發現其中3人是向警方報案遭人口販運的被害人，隨後有9人經勸導自願回台。桃園地檢署偵辦後初步認定，有8人為受詐騙出國的被害人，另1男為人蛇集團成員。

刑事局今晚透過新聞稿指出，近期發生多起國人赴海外求職，卻因不願意從事電信詐騙等不法活動，因此遭受暴力、拘禁或人口販運等嚴重侵害自由的犯罪行為，政府對此問題高度重視。

為防範國人遭跨國誘騙，刑事局說，行政院8月11日召開「國人受騙至海外從事犯罪工作涉及人口販運之因應作為研商會議」，延續7月28日「防制人口販運及消除種族歧視協調會報」的討論，由外交部、內政部、警政署、移民署、勞動部等相關單位共同合作，強化「預防、勸阻、救援、究辦」等四大面向。

刑事局指出，針對這次台、泰合作成功救援國人返國一案，緣起於徐國勇在8月4日會見泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮時，警政署和移民署為有效打擊、遏阻上述犯罪且基於人道考量，會中提出依據民國102年1月17日所簽署「台泰共同打擊跨國經濟及相關犯罪協議」，啟動雙方合作機制。

刑事局說，希望藉由泰國與柬埔寨的緊密合作，台、泰可共同處理類似案件，當場獲曾德榮允諾樂意合作推動。

基於上述合作共識，刑事局表示，駐泰代表處昨天接獲泰國政府通報疑有被害台人從柬埔寨金邊入境，便立即啟動國人急難救助及人口販運被害者保護機制，安排9人於昨晚10時許返台，相關犯罪情資也同步透過台泰合作協議，移交移民署和刑事局共同偵辦。

刑事局呼籲，國人透過網路赴境外求職時，應多方謹慎查證，留意詐騙話術及不合理的薪資待遇，以免遭受暴力、限制自由或人口販運等不法情事。

柬埔寨 詐騙

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