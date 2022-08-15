專業人士也遭騙！ 詐騙集團「超擬真」洽談截圖曝光⋯網嚇壞

民眾到柬埔寨求職遭囚禁虐待事件近期不斷延燒，就有網友發現，這些詐騙不僅僅只欺騙較無特定專業能力人士，就連各領域專業人員都可能會被詐騙，甚至會「整團騙」，薪水開價也相當合理難以辨別真偽，使得許多網友看到後都驚呼「好恐怖」。

根據全球反詐騙組織（Global Anti Scam Org）發文表示，東南亞的詐騙集團不僅只有欺騙個人，還可能會欺騙整個團隊。從該粉專提供的截圖顯示，該詐騙集團會偽裝成有意願與對方業務合作的公司，並且提出相當合理的時間、價碼等來欺騙，相當逼真。

該詐騙集團詐欺專業人士的領域相當廣泛，截圖中能看出包含彩妝團隊、舞者、歌手、攝影師、魔術師⋯⋯等領域，讓許多PTT網友瞠目結舌，表示「這些人的確都是有專業有能力的，不像大多數是沒專業沒能力但相信會有高回報」、「（這些）東西無關貪婪」，原PO也在下方回覆「而且開價與行情一致，更難防，這波詐騙前我真的有不少朋友常去新加坡、杜拜、港澳工作，表演一期三到六個月。」讓人更難以辨別真偽。

除此之外，該組織也提醒，工作地點「不是只有柬埔寨」，包含泰國、緬甸、寮國、菲律賓和杜拜等地都是可能發生這些詐騙的據點，因此全球反詐騙組織大聲疾呼「請你們提高警惕，詐騙永遠快我們一步」。