宣稱海外打工年薪百萬包食宿 松山警：小心被誘騙

台人遭誘騙至柬埔寨遭人口販賣事件頻傳，北市警方今天提醒，若看到「百萬年薪、食宿全包、全額補助交通費」海外打工資訊，切勿隨意交出護照，並提高警覺以免成詐欺共犯。

台北市警察局松山分局今天發布新聞稿表示，近期有不少民眾被騙往柬埔寨從事詐騙工作，甚至慘遭控制及凌虐情事，昨天執行轄內小巨蛋演唱會安全維護勤務時，警方也加強對現場排隊年輕民眾進行防詐宣導，提醒針對國外打工相關資訊應提高警覺，勿輕信詐騙集團花言巧語。

此外，松山分局也結合轄內公家機關、KTV等處所於電視牆播放刑事局海外求職詐騙宣導短片，無時不刻強化民眾防詐警戒心。

松山分局指出，民眾若看到「百萬年薪、食宿全包、全額補助交通費」等相關招募資訊，且聲稱提供免費機票或赴海外打工機會，一定要注意對方是否要求交出個人護照正本、身分證或手機等不合理條件，且切記勿將護照交給不熟識或身分不明者。

另，身邊親友若打算赴國外求職，應建議其查明應聘公司在當地是否合法登記，以及工作內容項目及屬性是否合法，若在國外遭騙、囚禁或受虐等情況，也請立即向警察機關完成報案，以協助通知外交部急難救助。