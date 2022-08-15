快訊

初蓋大樓就出事！高雄7透天厝變危樓 建商致歉：借錢賠到底

獨／小資看過來！證交所宣布：盤中零股撮合時間「縮至1分鐘」

宣稱海外打工年薪百萬包食宿 松山警：小心被誘騙

中央社／ 台北15日電

台人遭誘騙至柬埔寨遭人口販賣事件頻傳，北市警方今天提醒，若看到「百萬年薪、食宿全包、全額補助交通費」海外打工資訊，切勿隨意交出護照，並提高警覺以免成詐欺共犯。

台北市警察局松山分局今天發布新聞稿表示，近期有不少民眾被騙往柬埔寨從事詐騙工作，甚至慘遭控制及凌虐情事，昨天執行轄內小巨蛋演唱會安全維護勤務時，警方也加強對現場排隊年輕民眾進行防詐宣導，提醒針對國外打工相關資訊應提高警覺，勿輕信詐騙集團花言巧語。

此外，松山分局也結合轄內公家機關、KTV等處所於電視牆播放刑事局海外求職詐騙宣導短片，無時不刻強化民眾防詐警戒心。

松山分局指出，民眾若看到「百萬年薪、食宿全包、全額補助交通費」等相關招募資訊，且聲稱提供免費機票或赴海外打工機會，一定要注意對方是否要求交出個人護照正本、身分證或手機等不合理條件，且切記勿將護照交給不熟識或身分不明者。

另，身邊親友若打算赴國外求職，應建議其查明應聘公司在當地是否合法登記，以及工作內容項目及屬性是否合法，若在國外遭騙、囚禁或受虐等情況，也請立即向警察機關完成報案，以協助通知外交部急難救助。

柬埔寨 詐騙

延伸閱讀

「國光女神」遭爆曾PO柬埔寨徵人文　底薪6.6萬起住別墅

海外求職詐騙被囚 藍委赴柬關切 盼建救援機制

屏警多管齊下防詐見效 2週無縣民出境柬埔寨紀錄

柬埔寨打工詐騙頻傳 柯文哲：應先調查可攔截環節

相關新聞

彰化有10人受困柬埔寨等地 護照被扣或限制人身自由

國人被騙到柬埔寨等東南亞國家打工失聯嚴重，警政署要求各縣市警局清查， 其中，彰化縣經家屬報案的有10人，彰化警方調查後，...

影／海外詐騙頻傳 蘇貞昌：台灣發動做這3件事

行政院長蘇貞昌今天出席中央在雲林縣興建首座高齡醫學暨健康福祉研究中心動土典禮，會前接受媒體聯訪，針對柬埔寨詐騙頻傳，中央...

專業人士也遭騙！ 詐騙集團「超擬真」洽談截圖曝光⋯網嚇壞

民眾到柬埔寨求職遭囚禁虐待事件近期不斷延燒，就有網友發現，這些詐騙不僅僅只欺騙較無特定專業能力人士，就連各領域專業人員都可能會被詐騙，甚至會「整團騙」，薪水開價也相當合理難以辨別真偽，使得許多網友看到後都驚呼「好恐怖」。

9國人獲救回台！替柬埔寨詐團招募成員 業績不好罰半蹲

國人求職赴柬埔寨工作遭暴力囚禁問題嚴重，12名國人昨天在泰國機場被攔下，刑事局協助9人回台，初步調查被控制行動替假投資詐...

20歲情侶赴柬埔寨淪豬仔威脅賣器官 阿公急籌200萬救人

柬埔寨打工受騙事件頻傳，新北市今天有1對年輕情侶現身說法，年初應徵賭場職缺，到了柬埔寨卻被逼做詐騙。他們想辭職結果遭囚禁...

整理包／柬埔寨為何成為人口販運的地獄？破解常見詐騙套路、6大關鍵字

近年柬埔寨跨國詐騙事件頻傳，不少台灣人被高薪誘騙出國工作，結果到了當地卻被詐騙集團轉賣，因此面臨到性侵、毆打、活摘器官等狀況。然而，詐騙手法也不斷進化，導致越來越多受害者遭遇不幸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。