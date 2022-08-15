快訊

初蓋大樓就出事！高雄7透天厝變危樓 建商致歉：借錢賠到底

獨／小資看過來！證交所宣布：盤中零股撮合時間「縮至1分鐘」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏警多管齊下防詐見效 2週無縣民出境柬埔寨紀錄

中央社／ 屏東縣15日電

近來民眾遭詐騙集團誘騙出國求職案例增多，屏東縣政府警察局目前受理42件，其中原鄉就佔17件，警方除偵查作為，7月底同時強化宣導防詐，2週以來屏東已無出境柬埔寨紀錄。

屏東縣政府警察局分析，詐騙集團透過網路社群平台、電信簡訊等媒介傳送標榜高薪、包吃包住、邊工作邊玩、免經驗免學歷，工作性質只需網路社群PO文、傳訊息、客服人員，不然就是拍攝入住高級飯店、手拿大把鈔票、遊玩等假象，誆稱海外工作輕鬆有錢賺又可遊玩，甚至由被害人招募親友參加，就會給予紅利獎金等話術誘騙出國。

屏東縣警局今天發布新聞稿表示，受理出國詐騙案件有42件，其中原鄉就佔17件，目前由刑事警察局國際科統合指揮屏東縣政府警察局、台中市政府警察局共同查獲1名蔡姓主嫌，經偵辦後移送台灣桃園地檢署並向桃園地方法院聲押獲准裁押，目前擴大偵辦中，另尚有3案報請屏東地檢署指揮偵辦。

警方防詐宣導多管齊下，運用臉書（facebook）粉絲專頁分享宣導圖卡或刑事局宣導短片等防詐資訊，並由縣府傳播暨國際事務處於電視台以每小時1次跑馬燈推播宣導，同時各分局運用社區治安座談會議與每週至少3次至各村里辦公室運用廣播器宣導，從7月底強化宣導2週以來，屏東已無出境柬埔寨紀錄。

屏東縣政府警察局長劉印宮表示，全力運用各類管道推播防詐資訊，希望國人面對網路傳送高薪、包吃包住、工作輕鬆等高誘惑訊息而欲出國求職時，要提高警覺，小心求證才不會人財兩失。

柬埔寨 詐騙

延伸閱讀

女生被騙去柬埔寨　救出時已懷孕且「已生下1子」

影／黃明昭桃機視察 關心國人赴柬埔寨遭詐騙囚禁

比柬埔寨更恐怖！緬甸「KK園區」人口販賣主嫌落網

求職受詐頻傳 3藍委今赴柬埔寨：盼行政部門積極處理

相關新聞

彰化有10人受困柬埔寨等地 護照被扣或限制人身自由

國人被騙到柬埔寨等東南亞國家打工失聯嚴重，警政署要求各縣市警局清查， 其中，彰化縣經家屬報案的有10人，彰化警方調查後，...

影／海外詐騙頻傳 蘇貞昌：台灣發動做這3件事

行政院長蘇貞昌今天出席中央在雲林縣興建首座高齡醫學暨健康福祉研究中心動土典禮，會前接受媒體聯訪，針對柬埔寨詐騙頻傳，中央...

專業人士也遭騙！ 詐騙集團「超擬真」洽談截圖曝光⋯網嚇壞

民眾到柬埔寨求職遭囚禁虐待事件近期不斷延燒，就有網友發現，這些詐騙不僅僅只欺騙較無特定專業能力人士，就連各領域專業人員都可能會被詐騙，甚至會「整團騙」，薪水開價也相當合理難以辨別真偽，使得許多網友看到後都驚呼「好恐怖」。

9國人獲救回台！替柬埔寨詐團招募成員 業績不好罰半蹲

國人求職赴柬埔寨工作遭暴力囚禁問題嚴重，12名國人昨天在泰國機場被攔下，刑事局協助9人回台，初步調查被控制行動替假投資詐...

20歲情侶赴柬埔寨淪豬仔威脅賣器官 阿公急籌200萬救人

柬埔寨打工受騙事件頻傳，新北市今天有1對年輕情侶現身說法，年初應徵賭場職缺，到了柬埔寨卻被逼做詐騙。他們想辭職結果遭囚禁...

整理包／柬埔寨為何成為人口販運的地獄？破解常見詐騙套路、6大關鍵字

近年柬埔寨跨國詐騙事件頻傳，不少台灣人被高薪誘騙出國工作，結果到了當地卻被詐騙集團轉賣，因此面臨到性侵、毆打、活摘器官等狀況。然而，詐騙手法也不斷進化，導致越來越多受害者遭遇不幸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。