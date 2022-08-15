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整理包／柬埔寨為何成為人口販運的地獄？破解常見詐騙套路、6大關鍵字

聯合新聞網／ 綜合報導
柬埔寨跨國詐騙事件頻傳，不少台灣人被高薪誘騙。 示意圖／ingimage
柬埔寨跨國詐騙事件頻傳，不少台灣人被高薪誘騙。 示意圖／ingimage

近年柬埔寨跨國詐騙事件頻傳，不少台灣人被高薪誘騙出國工作，結果到了當地卻被詐騙集團轉賣，因此面臨到毒打、性侵、逼迫、轉賣等各種方式凌虐，甚至有些被詐騙集團摘取器官販賣。詐騙手法也不斷進化，導致越來越多受害者遭遇不幸。

詐騙集團常見手法會開出所謂「客服人員」、「網路行銷」的海外職缺，月薪可達10萬台幣上下，公司提供食宿、機票、飯店、代辦護照等，每三個月還可以回來台灣一次，優渥的工作條件成功誘騙不少台灣人前往工作。

「全球反詐騙組織」（Global anti scam org，簡稱GASO）日前在臉書上發文，整理出詐騙集團的幾種套路：

一、殺豬盤話術

運用「殺豬盤話術」的詐騙集團會在網路上偽造成一個高富帥或白富美，過程中會假裝和被害者談戀愛，並不經意透露自己的賺錢專案，引誘對方卸下心防進行投資，最後達到騙取錢財的目的。

對此，全球反詐騙組織也舉例詐騙過程，「寶貝，你在匯款的時候，如果專員問你要做什麼？千萬不可以說是理財，因為政府會酌收部分金額，所以說周轉就好，談的過程也不可以露出慌張的表情，相信我的技術，會為寶貝帶來錢財。」

二、人頭販賣話術

部分受害者抵達國外後便會遭遇囚禁，詐騙集團會要求再騙幾個人過來，不然就要拿大筆金錢贖人，過程中也可能受到生命威脅。因此，身為詐騙集團一份子的受害者，才會謊騙朋友一起出國，這就是所謂的「人頭販賣話術」。

全球反詐騙組織舉例，「你在台灣發展的也不好，為什麼不給自己一個機會出國看看？現在國外有一個讓你賺錢的舞台，我把這個機會告訴你，你再錯過這輩子就很難賺大錢了。你想想自己失業多久，父母也擔心你，現在我告訴你這個機會，就要好好把握！你是我最好的朋友才告訴你，我們可以一起出國、一起賺錢、一起風光地回來，讓周遭的人對你的印象耳目一新。」

三、情緒勒索

在詐騙的過程中，詐騙集團往往會利用「情緒勒索」的方式，不斷聲稱「你對我來說是很重要的人，你不信任我嗎？我們是朋友、我們是愛人、機會擺到你面前了，不賺錢嗎？你怎麼可以辜負我對你的真心」之類的言語。

對此，全球反詐騙組織也舉例詐騙過程，「為什麼你從來不把我往好的地方去想？你這樣東怕西怕，格局太小。你擔心是詐騙，我就不擔心？我就這麼不讓你信任？如果你不想做就算了，人生是你的，給你機會你不要，是你自己選擇放棄的。」

不僅如此，詐騙集團的手法也不斷進化，律師李怡貞日前在臉書上發文，表示最近的招募廣告又改了，有些會特別標明「回得去台灣」，希望能卸下受害者的心防。不過，李怡貞也強調「沒說清楚回得去的是骨灰罈還是活體，甚至是半殘體啊？」

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東南亞受到不少詐騙集團的青睞。 示意圖／ingimage
東南亞受到不少詐騙集團的青睞。 示意圖／ingimage

東南亞物價平易近人，加上華人勢力龐大，而且部分國家境內軍頭林立，政治勢力混亂，自然有助於詐騙集團生存。

東南亞博弈產業的金主往往是華人，在各國開放博弈產業之際，大批的華人資本於產業發展的同時在當地形成華人聚落。比起遠赴人生地不熟的非洲、歐洲，詐騙集團更願意在語言相同的東南亞華人聚落設點。

此外，博弈產業形成的灰色地帶，除了讓詐騙集團方便洗錢，更可以藉由博弈產業的高薪傳聞，招募想輕鬆拿高薪的中國籍和台灣籍年輕民眾前來應徵，再利用毒品或是暴力將其控制，取得充足的人手遂行後續的詐騙行為。

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警方透露徵才廣告出現「6大關鍵字」就要注意，包含「高薪工作」、「海外代購」、「親友團」、「包吃」、「包住」、「包機票」都是詐騙集團常用的關鍵字，民眾千萬要提高警覺。

詐騙手段五花八門，全球反詐騙組織日前再次發文呼籲，現階段只要記住一個原則：「不管什麼工作機會，只要在緬甸、泰國、柬埔寨、寮國、杜拜就絕對不要去」。

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▍IG網美遭軟禁 慘被轉賣、性侵
一名台灣女生是IG網紅，她收到當地的工作介紹，想不到搭機到柬埔寨後，護照立刻被收走並慘遭控制，中途她被轉賣四次，七天內被性侵九次。該女被折磨到不成人形，患有憂鬱症的她為了不再被侵犯，而把自己抓傷到「全身是血」。後來雖然暫停對她的侵犯，但園區老闆仍拍攝她的裸照，將裸照用於愛情詐騙，還要求她去進行詐騙行為，並施打藥物逼迫她賣淫。詳全文

▍赴柬打工斷訊 說話怪異
高雄有六名男女赴柬國打工，最近和家人通訊不良、說話怪異，家屬懷疑遭詐團控制，前天報案求助；警方依「疑似妨害自由及遭人口販運」受理，通報刑事局追查，並循外交管道釐清六人下落與安全。有家屬說，子女之前視訊通話還可說幾句，但最近沒幾秒就中斷，說話也怪怪的；媒體頻報導國人至柬埔寨等國受困海外，淪為詐團幫凶，甚至遭毒打、拘禁、侵犯、轉賣，他們擔心子女安危才報案。詳全文

▍當地無政府慘況 3百罈骨灰回不了家
一名稱在柬埔寨經商3年的台灣人表示，近日看到許多台灣人遭高薪誘騙當地從事詐騙工作的新聞，令他覺得不可思議，因為想在當地月入8到10萬，除非是來設廠的台商或台幹，否則一般人想賺到1萬台幣根本是天方夜譚。另外，他還透露大陸人來柬埔寨掏金，結果客死異鄉的慘況，至今仍有2、3百罈骨灰無法回家，「整個柬埔寨真的是無政府狀態」，因此再三奉勸懷有柬埔寨掏金夢的人，別再異想天開，傷透父母們的心。詳全文

▍「活體器官價目表」胰臟最貴
社會記者林裕豐上《關鍵時刻》談柬埔寨，揭露當地「器官價目表」，他表示落入人蛇集團手中會有30天「試用期」，通常要能賺到1.2萬，如果無法證明自己的價值，女性被轉賣去做性交易，男性則通常會被摘器官。他表示，像是心、肝、腎、胰臟屬於「大件」買賣，價格在350萬~1044萬台幣不等，其中最貴的就是胰臟。詳全文

▍女生被騙去 救出時已懷孕「生下1子」
不少台灣人受到高薪詐騙前往柬埔寨，成為「豬仔」遭到凌虐、性侵，強摘器官，GASO國際救援組織成員談到在救援過程中的經歷，過去有因為有不少中國人被詐騙前去柬埔寨，所以成立了「中柬義工隊」進行救援工作，其中隊長就救出過400個人，有些被救出的女性，甚至已經懷孕，且之前已生下小孩，孩子都1歲多了。詳全文

一、台青缺乏判斷能力

部分台青涉世未深，加上台灣整體就業市場對台青不友善，因此受到高薪引誘，忽略前往柬埔寨可能存在的風險。

二、台青和教育脫節

學校教育和台青以及就業市場脫節也是重要因素。第一，台灣很多高薪工作，諸如水電與工地現場，年輕人不願意做。第二，技職教育被視為次等大學，使得許多台青對技職教育和相關工作卻步。

三、台青與社會關係失調

近年來台灣內外局勢複雜，因複雜的政治、經濟、社會文化等諸多因素，使得台青和社會的關係失調，讓台青難以在台灣找到工作或生存的著力點。

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外交部日前在「全球資訊網」設置「海外求職陷阱宣導專區」，彙集外交部及相關主政機關的新聞稿及說明、近年實際案例、諮詢求助聯絡資料等，期盼增進國人對跨國詐騙手法的警覺，強化自我保護意識，高度嚴防海外求職陷阱。

「海外求職陷阱宣導專區」結合網路求職、博弈輪盤、手機與錢財、警示號誌等圖像，提醒國人切勿輕信高薪誘惑不實廣告，赴海外從事電信詐騙或線上博弈等工作，可能遭到護照被扣、行動受限、金錢損失、暴力威脅等。

「海外求職陷阱宣導專區」 網址連結

柬埔寨 詐騙

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