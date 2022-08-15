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到柬埔寨「一下飛機踩泥沼」 律師：別怪受害者的初心

聯合新聞網／ 綜合報導
不少台灣人被高薪誘騙出國，結果到了柬埔寨卻被詐騙集團轉賣。 示意圖／ingimage
不少台灣人被高薪誘騙出國，結果到了柬埔寨卻被詐騙集團轉賣。 示意圖／ingimage

近年柬埔寨跨國詐騙事件頻傳，不少台灣人被高薪誘騙出國工作，結果到了當地卻被詐騙集團轉賣，因此面臨到性侵、毆打、活摘器官等狀況。對此，律師李怡貞在臉書上發文，希望大家不要檢討被害者，因為其他人並不會知道，是什麼樣的困境會讓他們義無反顧堅持冒險。

律師李怡貞在臉書上發文，她表示有很多角落黑暗到不見光，也總是等不到拉一把的援手，或許那些被害者的冒險拚搏只是初心，結果卻不幸被有心人士給利用。此外，李怡貞提到那些受騙前往柬埔寨的被害者或許也知道腳踏實地才是正軌，從蹲馬步練穩基礎功開始才不會輸，出社會就是憑實力致勝，只是真的沒想到，原以為別的國家的國土也是實的，「誰知道一下飛機踩的是深陷泥沼之中」。

李怡貞認為每個人的家庭環境不一樣，邏輯思維也有高低之分，「現在檢討被害人真的沒有任何實益」。然而，目前各大媒體平台都已經大肆宣傳，呼籲大家千萬別輕易受騙，「如果你看了這些資訊還是心存懷疑，心中所嚮往的還是那永遠吃不到的大餅，那麼就必須對自己的行為負責，出了國門真的凡事只能靠自己」。

李怡貞直言，若還是願意羊入虎口，就休怪網路酸民的各種刻薄活該檢討，真的只有活該了自己。在貼文的最後，李怡貞運用比喻來解釋，「就像已經發布午後豪雨特報的溪區，已設立警示標語的告示牌，看似無雨的下游溪水區會隨時在短短幾秒內暴漲，無情帶走還依然在溪邊的戲水人群，逃生不及，求生無門，到底是不該？還是其實是活該？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「苦口婆心的呼籲，真希望有人看懂」、「很多不合理分潤的投資也是相同道理，但一樣層出不窮，始終是有人相信而損失財務，但這回的柬埔寨事件是可能連命都沒了」、「現在好像已經變成揪團去了，這樣可能更多人會去，因為想說人多就安全」、「說穿了就是馬步沒扎穩，總是在想一步登天的致富奇蹟，錢哪有這麼好賺」。

柬埔寨 詐騙

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