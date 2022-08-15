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警政署長黃明昭桃機視察 關切柬埔寨班機防詐勤務

中央社／ 桃園機場15日電

有鑒於近期民眾至柬埔寨打工遭詐被囚案頻傳，警政署長黃明昭今天前往桃園機場關懷警方提問勤務執行情形，航警局表示，警方從7月底規劃宣導勤務以來，已成功攔阻26人。

黃明昭在上午7時抵達桃園國際機場第二航廈，視察了解警方在長榮航班飛柬埔寨金邊的關懷提問勤務執行情形，員警持手牌在報到櫃檯附近現場觀察，並針對計畫飛柬埔寨的民眾，主動關懷詢問，了解出境的目的動機，並提供諮詢等相關協助。

航警局刑警大隊大隊長蔣叔君接受媒體聯訪表示，警方從7月底時開始規劃宣導勤務，除了在桃機播放3個月的宣導短片，並依照警政署長的指示製造宣導的手牌，由保大的制服警力配合刑大關懷提問勤務，針對每天早上5時至8時直飛柬埔寨的班機做宣導。

蔣叔君指出，警方在機場持手牌的確達到宣導效果，除了讓社會民眾看到警方與政府針對國人遭受詐騙部分，付出很大的努力且達到嚇阻的效果，部分社會判斷力較薄弱、容易被騙的民眾，也可能因為看到警方宣導，加強對警方的信任度。

蔣叔君說，統計從7月底到昨天為止共成功攔阻26人，其中部分是配合刑事局專案，由刑事局提供情資，航警局針對出國的被害、可疑民眾進行攔阻者共12人，另外經航警局現場觀測、關懷提問攔阻下來共14人，但遺憾的是，經過警方關懷攔阻仍堅持出境者有73人。

蔣叔君表示，若各縣市有提供其他班機情資，航警局一樣會配合協助，對於民眾的出境目的地可能不只柬埔寨，因此針對其他可轉機到柬埔寨的班機，警方一樣會進行勤務的觀測及宣導攔阻。

已在柬埔寨從事金融工作的張先生，在完成報到手續後接受媒體聯訪，他呼籲年輕人要注意，詐騙集團都是騙一些比較沒有社會經驗的人，真的要前往柬埔寨工作，的確是要挑一些比較有聽過的、上市的公司應徵，是比較安全的選擇，一些薪水明顯過高的最好不要相信。

柬埔寨 詐騙

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