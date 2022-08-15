這個單純小漁村全變樣 主持人嘆：柬埔寨已不是記憶的樣子

柬埔寨的跨國詐騙事件頻傳，不少台灣人認為出國就能賺上大筆金錢，結果到了當地卻被詐騙集團轉賣，因此面臨到性侵、毆打、活摘器官等狀況。對此，外景節目主持人羅平在臉書上發文，表示西港已經完全不是自己記憶中的樣子，呼籲「想去工作的朋友衡量自己的所聽所聞，世界的改變太快」。

外景節目主持人羅平在臉書上發文，表示最近天天都可以聽到有關柬埔寨和西港的新聞，「從小很喜歡聽歷史故事，希望能夠在人生中欣賞到不同的世界遺跡，因此2016年踏上尋找高棉文化的歷史遺跡，也是跟老婆（當時還是女朋友）我們第一個約會的地方」。

羅平透露當時意外發現「西哈努克港」，那裡是一個單純的小漁村，還有很多美麗的海灘和類似肉粽的食物。然而，羅平感嘆「才不過隔幾年，沒想到現在看新聞整個已經都變了樣，因為去過所以特別注意它現在改變的樣貌，尤其再加上這麼多駭人聽聞的新聞，西港已經完全不是我腦海中記憶的樣子」。

在貼文的最後，羅平也再次奉勸想去工作的人要多加衡量自己的所聽所聞，「世界的改變太快，可怕的是人心，不是這個國家或文化，別輕易受騙了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛感嘆，「柬埔寨當地的人大部份純樸善良，因為窮困所以外資注入，污染這美麗的國家」、「真的！世界變好快」、「真的非常可怕，以前還想去柬埔寨遊玩新增見聞」、「 我印象中的柬埔寨也是很美的，人民很純樸，特別看到吳哥窟的時候也是非常的驚訝」、「明明就是個好地方，被這些人搞得烏煙瘴氣的」。

另外，也有網友表示，「天底下真的沒有白吃的午餐，希望不要再有人被騙了」、「沒有白吃的午餐與不勞而獲的東西」。