搶錢搶權搶人…綠狠打黨產 這些也被整碗吃下

立法院三讀通過財團法人法，過去政府捐助卻又轉變成民間的財團法人，包括被點名的蔣經國基金會（圖），都可由政府買回管理。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 立法院昨天通過「財團法人法」，明定由公辦財團法人後轉為民辦，3年內可依現值補足差額，回復成政府財團法人。國民黨立委賴士葆批評，民進黨全面執政後，先把國民黨鬥垮、黨產收歸國有，再挖走軍公教的退休金，現在又是民間財團法人還可買回，靠立法權整肅異己，是血淋淋的搶奪民產。

從民進黨政府上任後，不難看出其改革脈絡、節奏，雖說是逐步改革，但在推動立法過程中，民選的可以官派，本來文官任用的，也可以官派，只要選上，什麼都可以官派、可以政務任命，也難怪讓過去一黨獨大的國民黨質疑有針對性、為選舉綁樁、酬庸。

選舉拔樁？農田水利會改官派

立法院今年1月通過「農田水利會組織通則」修正案，將農田水利會從現行法人改制為公務機關，且為配合農田水利會改制為公務機關，停止辦理會長及會務委員選舉，將台灣北基等15個農田水利會第4屆會長及會務委員任期延長至民國109年9月30日止。 民進黨團面對多方批評，包括水利會改官派等案，仍利用多數強行通過。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

此舉被國民黨批評民進黨「選不贏就改官派」，為了往後選舉拔樁。國民黨立委張麗善說，民進黨修法是為了政治鬥爭，目的是為了政治、權力，「因為民進黨在農會選舉選輸了，想在這個地方扳回一城，這樣吃相太難看。」

民進黨重返執政後，力拚中央到地方完全執政，彰化縣長魏明谷曾拋出鄉鎮市長比照六都區長改為官派，瓦解地方派系操控地方政經資源，隨後這項提議獲民進黨立委鄭運鵬在立法院提案支持，且修法內容擴及全台鄉鎮市長都改由官派，目前此案已交付內政委員會審查。

民進黨立委羅致政、陳其邁、陳亭妃、陳賴素美等人也提出「地方制度法」修正草案，改為區長「由市長以機要人員方式或依法任用」，等於在現制之外，另開「機要任命」之門。這項提案在立院上會期已付委待審，但提案曝光後，被批評嚴重破壞文官體制，連自家立委都有意見。

婦聯會（圖）、救國團等已相繼被認定為國民黨附隨組織，國民黨及相關公司也都提行政訴訟救濟。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

藍黨產收國有 大打行政訴訟

立法院2016年7月通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，若財產遭黨產會推定為不當黨產，政黨及附隨組織應於一定期間內返還國家或原所有人，若已移轉，則向其追討價金。

目前，除國民黨資產遭凍結，中投、欣裕台、救國團、婦聯會等已相繼被認定為國民黨附隨組織，國民黨及相關公司也都提行政訴訟救濟。

台北高等行政法院日前審理認為，黨產會依據的不當黨產條例部分條文，可能牴觸憲法保障人民的財產權，並影響權力分立平等原則，向司法院大法官會議聲請釋憲，並裁定在大法官解釋前，暫停訴訟。

台北高等行政法院認為，黨產會依據的不當黨產條例部分條文，可能牴觸憲法保障人民的財產權。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

空降卡位！外交官增加政務派任

立法院去年底三讀「駐外外交領事人員任用條例」第二條條文修正案，將非職業外交官任用比率，由現行的10%提高至15%，總統未來除了可派任特任大使與特任常務代表外，最多還可派任14名簡任文官擔任外交官。

提案的民進黨立委段宜康指出，馬政府在2013年就曾提出修法，打算放寬大使、常任代表及副常任代表等職務的資格，當時遭民進黨團質疑，認為應有所限制，遂在國民黨立委王惠美的建議下，加上「員額不得超過其編製員額10%」的限制，以保障職業外交官升遷，卻因修法技術問題，大幅限縮總統職權，此次修法是要「把被烏龍限縮後的總統職權，恢復一點點」。

藍委吳志揚質疑，若外館需要特別人才，可以顧問或其他方式任用，否則用人彈性增加，除該政務人員對外交事務可能並不熟悉，如此「空降」對資深外交官不公平。

藍委江啟臣也認為，這次開放將壓縮常任文官的位置，讓常任文官在重要國家被邊緣化，缺少一個歷練機會；他說，「增加官位的空間，不等於增加外交空間」。 「駐外外交領事人員任用條例」第二條條文修正案去年底三讀，民進黨立委段宜康表示，修法是要「把被限縮後的總統職權恢復一點點」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

藍委王育敏更直言，從去年至今，政府已開放101個高階文官位子，質疑此舉是「再開政治酬庸大門」，並以駐德代表謝志偉的表現為例，反對增加特任官。

三級機關首長 可政務任用

為引進外部專業人才擔任政務官，增加政府用人​彈​性，行政院推動三級機關首長改採政務與常務人員任用的雙軌制，立法院司法法制委員會去年初審通過「中央行政機關組織基準法」修正草案，新增三級機關涉及國家重大政務，其首長得列為政務官，不再只有常務官。

目前三級機關首長除健保署外，均限制由文官擔任，這項修法若經立法院三讀通過，包括教育部體育署、內政部移民署、營建署等三級機關首長，可能改為政務官任用。

人事長施能傑指出，為兼顧政府運作需要，能彈性引用外部人才，修法後，未來三級機關會從僅限常務首長，改為政務或常務都可選擇任用，目前三級機關共有127個，修法明訂三級機關政務首長最多可任用25人。 人事長施能傑指出，修法後三級機關會從僅限常務首長，改為政務或常務都可選擇任用。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

相關修法卻引發藍委不滿，國民黨書記長王育敏表示，這麼重大的法案，考試、行政院都沒有版本，批評執政黨是急著在520周年時分官。

考委趙麗雲也質疑，美國高級文官數量約為全部文官比率的10%，「25人的數字如何訂出來？」社會大眾擔憂此一制度變成徇私任用，她主張如要以政務人員任用，應採取美國的國會聽證制度把關，不能只憑政黨的喜好。

政治檔案 民間持有的移歸國有

行政院院會今年5月通過「政治檔案條例」草案，規定完成立法後，政府應於6個月內，完成清查白色恐怖時期政治檔案；政黨也有義務清查，並經促轉會認定的檔案，皆移交給檔案局管理。

促進轉型正義條例去年12月27日公布施行，其中明訂政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案者，應通報促轉會，經促轉會審定者，移歸為國家檔案。

國發會副主委曾旭正表示，「政治檔案」是指由政府機關、政黨、附隨組織及黨營機構所保管，從民國34年8月15日到81年11月6日止，與二二八事件、動員戡亂、戒嚴體制相關的檔案、紀錄或文件。

曾旭正表示，草案完成立法、施行日起6個月內，政府應完成清查政治檔案，經國發會檔案管理局審查定為政治檔案者，指定期限內移轉檔案局管理；政黨、附隨組織及黨營機構所持檔案，經促轉會認定為政治檔案者，也應移轉檔案局。 促轉條例明訂政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案者，經促轉會審定者，移歸為國家檔案。圖為蔣中正行館陽明書屋。 圖／國民黨黨史館提供 分享 facebook

對此，國民黨評估，此法的衝擊與影響範圍可能遠超過黨產會追查國民黨產。黨內不具名人士表示，黨史館裡有關考核紀律委員會收到的檢舉函、過去陸工會與海工會從事的情報工作等都屬機密資料，一旦收歸國有，可能被民進黨拿來作為攻擊國民黨工具。

為將促轉條例通過後對國民黨的衝擊降到最低，國民黨研擬多套劇本，除尋求友黨支持聲請釋憲，也把「政治檔案」定義作為下一波攻防焦點。

國民黨文傳會主委李明賢表示，「政治檔案」定義應明確，條文要另以法律訂之，國民黨會在接下來要求明確定義；也會拉長戰線到促進轉型正義委員會成立後，針對促轉會做的決定打司法訴訟。

公產變私產？民間社團也可買回

「財團法人法」昨天完成立法後，明定政府捐贈補回基金差額，以捐助財團法人回歸政府管理的「買回條款」，未來包括蔣經國基金會、中技社、台灣糖業協會等過去政府捐助、後轉為民間財團法人，都有可能在政府補回基金差額後，回歸政府所有。

國民黨立委賴士葆抨擊，財團法人歷經多年轉變，經營權由公轉私，只要政府認定當初政策目的存在，就能以超過市價的一半買回，等同用50+1的資金額度買回100％的管理權，根本不合理。 國民黨立委賴士葆抨擊，政府以超過市價的一半買回財團法人，等同用50+1的資金額度買回100％的管理權，根本不合理。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨立委曾銘宗直言，某些財團法人是因政府沒錢才由轉型民辦，如今政府要買回，卻沒探究當時歷史緣由；條文也無設計任何救濟管道，只能被強制轉為公營、侵害民間財產權，已是變相的財團法人轉型正義。

在國民黨團協商堅持下，民進黨團讓步增加買回條款的但書，增訂若主管機關審認「該財團法人的政策目的仍存在，而有未能達成社會公益或辦理公權力委託目的，或規避政府監督情形」。

對於國民黨團質疑買回條款是「假監督、真奪產」，柯建銘以蔣經國基金會為例，說明該基金會原先百分之百是政府捐助，但最後比率被民間稀釋，現在捐助比率雖僅剩近4成，但總金額仍高達14億元，政府卻無法監督，根本是「公產變私產」。

柯建銘強調，這些本來是政府管理的財團法人，後來被稀釋掉、脫離管理，因為未符政策目的、未辦理公權力委託目的，或者未達高度公益性，所以要拿回來加強管理而已。

民進黨立委許智傑也說，財團法人運作若與設立原始目的不符，政府就要介入，這並不是接管，也不是外界質疑的「吃下來」，政府雖然會派官派董事，但仍會維持財團法人成立宗旨。