美印太總司令：「我們每一天都在努力避免戰爭」

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美軍印太司令部司令阿奎利諾上將。 美聯社
美軍印太司令部司令阿奎利諾上將。 美聯社

（德國之聲中文網）對於中國大陸在太平洋地區日益咄咄逼人的姿態，美國及其亞洲盟友表示了日益增加的擔憂，不過華盛頓方面強調，這次代號“超級神鷹之盾”的聯合軍演並不針對某個特定國家，盡管今年的軍演規模超過以往。

自從美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）本月初訪問台灣之後，大陸解放軍在台海地區海空域進行了持續多日的軍事演習，導致台灣海峽的緊張氣氛達到了多年來的最高水平。

美軍印太司令部司令阿奎利諾上將（John Aquilino）在軍演之後的新聞發布會上指出，大陸針對台灣進行威脅恐嚇，這樣的“破壞穩定行動”正是美國希望避免的。

“每一天，我們都在試圖避免戰爭”，阿奎利諾說。

據法新社報道，至少4000名美國和印尼士兵參與了這次為期兩周的聯合軍演，此外還有澳大利亞和新加坡的軍隊，日本今年則是首次參加該年度演習。

不過在周五的實彈演習中，只有澳大利亞和新加坡的軍隊加入了美國和印尼的演習訓練。訓練科目包括反坦克導彈發射，直升機配合機動，以及向丘陵訓練區域發射機關槍和火箭彈等。

印尼軍隊總司令帕卡薩（Andika Perkasa）否認這次訓練規模的擴大與台海局勢有關，他強調，有關軍演的計劃是很早之前就已經制定好的。

除上述國家之外，加拿大、法國、印度、馬來西亞、韓國、巴布亞新幾內亞、東帝汶和英國作為觀察員參與了演習。

（法新社）

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