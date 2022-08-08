快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形

午後雨彈來了！4縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華春瑩用山東餃子嗆台 她舉例反酸「中國是肯塔基州的一部分」

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸外交部發言人華春瑩。（路透）
中國大陸外交部發言人華春瑩。（路透）

台海局勢緊張，網路上口水戰也不斷。中國外交部發言人華春瑩7日晚間就在推特上發文表示，台灣有38家山東餃子館、67家山西麵館，並聲稱「味覺不會騙人」、「台灣一直是中國的一部份」，沒多久後，前美國國務院發言人Morgan Ortagus也發文表示「中國有超過8500家肯德基」、「中國一直都是肯塔基州的一部分」，讓網友笑翻。

中共解放軍因不滿美國眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）來台灣參訪，4日起對台灣不斷進行文攻武嚇，台海局勢的緊張也擴散到網路上。中國官媒《環球時報》7日時貼文表示呼籲網友共建「台灣省」地圖，在搜尋過程中，許多中國網友也意外發現台灣的路名和店家與中國地名有關。華春瑩在Twitter發文表示「台北有38家山東餃子館、67家山西麵館」、「味覺不會騙人」、「台灣一直是中國的一部分，失散多年的孩子終將回家」。

華春瑩文章PO出過後，前美國國務院發言人Morgan Ortagus也發文表示「中國有超過8500家肯德基」、「味覺不會騙人」、「中國一直都是肯塔基州的一部分，失散多年的孩子終將回家」，特地發文大酸華春瑩，使許多台灣網友笑翻表示「中國有超過4200家肯德基僅次於美國的4600家，難怪中國人都嚮往移民美國」、「笑爛，新的照樣造句句型，大家推起來」、「太好了，大家都學會了～～ 世界一定會充滿歡樂！world peace」。

也有許多網友針對華春瑩的文章表示「我們天龍國蘿莉控區（中正區）這裡還有很多日式酒店、韓國料理&泰式料理，先不論麥當勞，光是美式餐廳也一堆～然後峇里島風格的民宿及景觀餐廳比什麼四川菜、江浙菜還多啦！」、「台北的日本拉麵店絕對比山東餃子館多耶，怎麼辦？」、「台北市有67家麥當勞，26家肯德基，19家漢堡王，160家星巴克，美國爸爸什麼時候要讓我們回家？」。

美中關係 華春瑩 肯德基 解放軍

延伸閱讀

台海局勢緊張 他稱美若派航母來「形同水鴨子般沒用」

醫借鏡俄烏戰爭分析「只要美國沒這動作」 台海熱戰機率極低

軍人半夜不睡覺是為了什麼？國軍弟兄吐露心聲：想守護台灣

受害者被騙到柬埔寨怎不求救？在柬台人嘆曝：不是沒原因

相關新聞

華春瑩用山東餃子嗆台 她舉例反酸「中國是肯塔基州的一部分」

台海局勢緊張，網路上口水戰也不斷。中國外交部發言人華春瑩7日晚間就在推特上發文表示，台灣有38家山東餃子館、67家山西麵館，並聲稱「味覺不會騙人」、「台灣一直是中國的一部份」，過沒多久後，前美國國務院發言人Morgan Ortagus也發文表示「中國有超過8500家肯德基」、「中國一直都是肯塔基州的一部分」讓網友笑翻。

演習無力？無危機感？飛彈威脅下日本官民「溫差」

日本政府除立即令飛彈防禦系統待命外，事後亦嚴正譴責，表示朝鮮對日本發射飛彈，是前所未有的威脅，並要求聯合國安理會儘速開會討論制裁。這次飛彈警報的發布範圍從關東周遭的新瀉、群馬一路到北海道，幾乎涵蓋半個日本，電車也因此停駛。再加上事前政府不斷播送飛彈相關的政令宣導，以及媒體報導的各地演習畫面。比起政府的聲明，這些訊息更讓人切身地感受到飛彈的存在，也引發了民間乃至於不同政治勢力間的議論紛紛。

裴洛西訪台 星前外長：當晚美中已做好交戰準備

前新加坡外長楊榮文3日形容，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台是美中「精心策畫的緊張關係」；他還說，裴...

挺裴洛西訪台 美議員籲拜登政府進一步支持台灣

時值美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後、美中緊張關係升溫之際，兩名美國聯邦參議員今天敦促拜登政府...

陸有8500家肯德基！美前官員反譏戰狼華春瑩：中國是肯德基州一部分

中國外交部發言人華春瑩以台北市的中華料理餐館林立，藉此發文稱台灣是中國一部分，美國國務院前發言人歐塔加斯反譏，因肯德基在...

共軍高層不回應美方電話 北京：溝通需要誠意

美媒報導，美軍高層近期多次致電中國軍隊領導，但被中方拒絕。中國國防部對此表示，有關反制措施是對美台「挑釁」的必要警告，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。