裴洛西訪台使台海局勢升溫 香港「隔岸旁觀」很有感？

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在8月2日晚間乘坐專機降落台灣時，香港不少電視台以直播報導，當時許多港人也守在電腦前觀看台灣新聞台的直播，關注這位重量級美國政治人物能否順利抵步。網路上關於裴洛西訪台的熱度大增，其中不少人關注中國軍方和外交部的反應，也迅速出現一些調侃中方回應的討論。

而在裴洛西抵達台灣後一個多小時，在8月3日大約凌晨時份前後，香港政府及各高官罕有接連發出官方聲明，一式一樣用上「竄訪台灣」形容裴洛西此行，予以強烈譴責和堅決反對。行政長官李家超和特區政府的聲明稱，會全力支持和配合中央對美國的反制措施，批評裴洛西助長台獨意識，「拿台灣2000多萬人民當賭注」。即便不涉政治的部門也加入譴責的行列，例如運輸及物流局批評美方「下三濫行徑」，政務司副司長卓永興的聲明更指「美國逆天而行」、「沉溺於偷雞摸狗的政治把戲」。

在以往，港府鮮有就兩岸關係和北京的對外事務發表意見，這次上上下下十多個政策局緊跟北京腔調，以強硬和罕見措詞迅速發聲，分析家視之為香港角色和政治氣氛的轉變。香港主權移交後，長年以來扮演兩岸之間的緩衝角色，國民黨籍的馬英九和郝龍斌皆曾以台北市長身份訪港。北京希望以香港作為「一國兩制」的示範，最終以此模式「收復」台灣。

台港也互設經貿文化辦事處，進行另類官方交往。但近年兩岸交惡、北京收緊對港管治，令此情不再。去年，港府公告駐台經貿辦暫停運作；台灣駐香港的台北經濟文化辦事處人員因拒簽「一中承諾書」而無法續簽證，陸委會最終把全數台方官員撤走。

這幾天台海局勢成為香港新聞頭條。36歲的宋先生告訴德國之聲：「香港和台灣的交流很密切，大家有份感情所以很關心。而香港離台灣很近，也會擔心擦槍走火甚至打仗，香港會受影響，例如可能實施緊急法或金融市場動盪。」

裴洛西在台灣訪問期間會見了一批社運人士，包括移居台灣的「銅鑼灣書店」老闆林榮基。林榮基向路透社及台媒表示，裴洛西有提出關注香港抗爭的年輕人，他希望裴洛西協助可能被控國安法、而又未能取得台灣居留權的在台港人前往美國。

民間關注 港官罕有高調譴責

裴洛西訪問台灣後，中國海關隨即出台新一波禁運措施，暫停台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚進口，理由是「檢出檢疫性有害生物」以及化學物質超標。中國商務部也宣佈暫停對台灣出口天然砂。而在本週一，裴洛西抵台前，中方已禁止台灣數以百家食品廠及農產品進口。

根據香港政府數據，台灣是香港的第二大貿易伙伴，2021年貿易總值6913億港元，較前一年上升37%；而香港則是台灣的第四大貿易伙伴。香港也是兩岸商品的重要轉口港，去年台灣經香港轉口貨值有1355億港元，港府資料顯示，主要轉口和進口貨品為電動機械、電訊及錄音設備等。

《明報》引述商會人士指，相信最受影響的是經香港轉口中國內地的晶片及電子配件；而台灣水果佔香港進口量僅一成，禁運令對漁農食材供應影響有限。過去曾被中國禁止進口的台灣鳳凰、釋迦、蓮霧等，仍然可以在香港發售，甚至因為相關新聞而銷路不俗。不過，有分析認為在目前緊張局勢和政治原則下，香港未來或會跟隨中國對台的制裁，令影響擴大。

香港生產力促進局主席林宣武向媒體表示，台灣食品主要通過兩種途徑進口內地：原料食品大多直接經福建輸入，而加工食品例如肉乾、蛋卷、鳳梨酥等會在香港集散，然後視乎需求轉口至中國內地及東南亞國家。林宣武指，當北京宣佈禁運措施，香港海關也會即時禁止相關產品經香港轉口，已經抵港的貨品或須在港出售或轉銷他國。他希望禁運不會擴大至工業加工原料，否則對中港的企業、甚至全球供應鏈都有影響。

台海局勢升溫也影響航空業。台媒報導，在中國解放軍演習第一天（8月4日），桃園機場取消最少51班航班，機場稱「與軍無關，大多關乎疫情」。國泰航空今天由香港飛往台北的班機如常出發，但因應軍演，公司表示航班會避免飛越台灣地區的指定空域，飛行時間或會因此而增加，會密切監察事態發展。

在新冠疫情之前，香港飛台北曾經是全球最繁忙的航線，2018年有大約2.9班次，相等於每天約80個航班。即便後來失卻榜首，依然是世界上最頻密的航段之一。

（綜合報導）

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