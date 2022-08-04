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裴洛西訪台日本也關心 挺台舉動獲網友大讚「日本也該學學」

聯合新聞網／ 綜合報導
裴洛西訪台行程，在日本也成為新聞焦點。 中央社
裴洛西訪台行程，在日本也成為新聞焦點。 中央社

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，或譯波洛西）訪台，不只牽動兩岸局勢，更是全世界矚目的焦點。裴洛西自2日晚間抵達臺灣後，日本就有多家媒體持續追蹤報導，也引起諸多網友們的熱烈討論。

當裴洛西的班機確定抵達松山機場時，日本就有網友認為「美國的No.3挑這時期訪台，對中國是難以忍受的屈辱吧」、「臺灣掌握著半導體的核心技術，對臺灣出手的話，美國一定會展開報復的」、「中國好像再怎麼警告都沒用，當初臺灣高官來弔唁安倍時也一樣」。

也有網友推測戰爭是否一觸即發，表示「這次訪台有著烏克蘭戰爭和臺灣防衛的背景，美中關係會越來越緊張吧」、「感覺快要開戰了」、「日本也需要多加警戒釣魚台和沖繩周邊」、「美國要是輸了，沖繩一定會有威脅，甚至九州也可能被侵略」、「雖然局勢很緊張，不過這也是歷史的一刻」。

而在裴洛西會見蔡英文總統，強調「不會背棄對臺灣的承諾」的消息傳出後，日本網友紛紛表示「感受到了美國的決心」、「這是美國對台非常明確的表態」、「希望日本政府也能夠多學學，展現出不屈的態度，持續和臺灣維持友好關係」、「知道美國的態度，中國也不敢貿然出兵吧」、「對裴洛西的英明決斷表示敬意」。

另外有網友認為「對美國來講，中國是比俄羅斯更大的威脅」、「接下來換成觀察中國會有什麼應對措施」、「烏克蘭戰爭對整個歐洲都造成影響，如果臺灣被攻擊，日本也100％會被捲進去」、「希望臺灣不會變成下個烏克蘭」、「或許新一波的冷戰已經開始了吧」。

波洛西 台美關係 裴洛西

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