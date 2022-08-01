波洛西訪台與否 對中美帶來哪些衝擊？

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）已經展開亞洲四國的行程，但會否訪台依然成謎。《華盛頓郵報》專欄作家週一（8月1日）撰文稱，波洛西最快可能週二（2）日晚上抵台。

羅金（Josh Rogin）在該文章中引述外交圈消息人士的說法寫道，波洛西訪台計畫「預期會發生」，且會落在她亞洲行程的前半段。 羅金其後在推特發文推論，波洛西可能在訪問新加坡、馬來西亞之後前往台灣，時間可能是2日晚間或3日上午。

此前，亦有法媒引述消息報導稱波洛西將於週四（4日）經菲律賓克拉克美國空軍基地（Clark Air Base）訪問台灣，在台北會見蔡英文總統。

根據波洛西辦公室早前發佈的新聞稿，波洛西將率國會代表團拜訪新加坡、馬來西亞、日本、韓國，但並未明言出訪的先後順序，也未證實會前往台灣。

若訪台，將是挑戰「一中」底線

國際危機組織（ICG）中國問題分析家蕭嫣然（Amanda Hsiao）告訴德國之聲，從中國的角度來看，此次訪問意義重大，不僅與波洛西的資歷有關，而是「它發生在北京和華盛頓關係緊張之際，而中國持續關注美國對台灣的政治支持。」

中國近來多次對於波洛西可能訪台表達不滿，甚至強調會嚴陣以待，軍隊「絕不會坐視不管」。中國解放軍更從7月29日至8月3日，在台海、南海、東海接連舉行5場軍演作為回應。

香港《大公報》援引中國軍事專家宋忠平稱：「如果波洛西一意孤行，中國戰機將會對其實施攔截或迫降，進而引發中美戰機對峙等非常危險的後果。」

蕭嫣然進一步解釋，波洛西如果真的訪問台灣，這也顯示美國對台灣的支持。她說：「無論是發生在靠近台灣的一系列軍事演習，還是更大規模地跨越台灣海峽的中線。中國料將採取多種選擇，以顯示他們對可能發生的出訪行程有多大程度的反對。」

蕭嫣然表示，對北京而言，如果不針對此次訪問採取任何行動，「害怕從此開了綠燈」，而未來美方就會派遣更多的高級官員進行訪問。

若不訪台，北京亦恐難放棄對台動武

就在波洛西出訪亞洲前，種種訊息皆顯示出美國府院立場並不一致。在行程公佈前，美國總統拜登表態稱，「軍方不認為是好主意。」英國《金融時報》引述消息透露，美國國家安全顧問沙利文和其他國家安全委員會高級官員，均反對波洛西的這次行程。

對此，美國前國防官員、新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）認為，拜登不應該「即興」談論此事，應該要「照著腳本走」，因為在敏感時刻，任何一句缺乏上下文脈絡的字句都可能加劇危機發生。

唐安竹向德國之聲表示，他認為波洛西對中國的蔑視是顯而易見的，因此更沒有理由不出訪台灣，「因為如果她不來，北京能夠提出什麼保證？」他補充，中國國家主席習近平的外交中心思想即是「中國提出要求，向各國發送清單告訴他們該怎麼做，但卻沒有說明這麼做有什麼好處，或中國將如何改變行為和政策。」

唐竹安反問，如果波洛西不訪台，「中國會放棄對台灣使用武力？他們會減少進入台灣防空識別區的戰鬥機數量嗎？」他認為問題的答案是否定的，這就是為什麼波洛西會覺得有出訪必要，甚至對受欺負者的表示決心和聲援，「因為這是她的DNA」。

有限的軍事衝突

就在波洛西啟程的同時，美國CNN報導稱，美國海軍「雷根」號航母打擊群7月26日從新加坡駛向南海地區。據了解，「雷根」號及艦上搭載的作戰與偵察飛機皆可進入南海以更靠近台灣；美國空軍則可負責監測空域及偵察敵軍動向。專家認為，「雷根」號應是為一旦波洛西決定訪台而做出護航準備。

國際政治學者時殷弘告訴德國之聲記者，中國政府已經不止一次宣佈，若波洛西訪台將採取異常嚴厲的軍事和其他措施。對此，美國政府和軍方得做好準備，以確保她的安全，「這將會降低實際性風險升級為軍事衝突的可能」，時殷弘說。

當前波洛西是否訪台仍充滿不確定性，時殷弘表示，目前沒有人能夠詳細預測中國將採取何種軍事行動來應對即將到來的訪問，頂多在事發的前幾個小時，才能獲得可靠的指示。

蕭嫣然亦呼應了此說法，她認為北京雖然會有所反應，但不至於升級至與美國進行軍事對抗。她說：「我認為中國會非常小心，無論他們做什麼，都不會把美國捲入某種意外的危險遭遇，進而升級為更大的事件。」因此，她認為中國在軍事力量的展現是「有限的」，因為北京深知其危險性。

台灣東吳大學政治系助理教授陳方隅告訴德國之聲，依照台灣政府慣例，並不會在外國代表團來訪前做出正面的公開回應，主要的原因是「因為我們一直保持低調，不想給訪團帶來麻煩」，並非是因佩洛西而有所調整。

對此，蕭嫣然補充，從危機管理的角度來看，「我認為台灣方面不公開評論這次訪問可能是戰略性的，因為它給華盛頓和北京提供了空間來解決這個問題。」

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