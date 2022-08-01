波洛西是被政治耽誤的女星？20歲美顏曝光…曾為美國白富美圈子「顏值頂流」
美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）7月29日起程出訪亞洲，但是否訪問台灣仍是未知之數。中國對波洛西可能訪台反應強烈，認為她在踩紅線。被稱為政壇辣椒的她，也是一朵帶刺的玫瑰，不止一次激怒北京政府。
波洛西1991年前往北京訪問期間在未得到中方允許下到天安門廣場拉黑色橫額、2002年向中國時任國國家副主席胡錦濤致函對中國及西藏社運人士遭拘留與監禁表示關注、1993年以北京涉嫌侵犯人權為由反對中國申辦奧運。
波洛西的父親是民主黨人，曾擔任馬利蘭州選區的眾議院議員和巴爾的摩市長。她與丈夫到加州三藩市（San Francisco）定居後已在當地為民主黨做義工，之後在民主黨全國委員會任職並擔任加州民主黨主席。她是美國歷史上首名女眾議院議長。
▼回顧波洛西的年輕時代▼
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文章授權轉載自《香港01》
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