波洛西訪台代表什麼意義？各界關注美中反應

波洛西（Nancy Pelosi）可能訪台的消息引發了各界激烈猜測，中方可能在軍事和外交上做出何種反應。但是對台灣來說，如果這場訪問真的發生，也不過是籠罩該民主島嶼數十年緊張陰影下的最新一幕。

台灣中央警察大學的國防問題專家王智盛對美聯社說：「重點不在於波洛西來台灣，而是看美國和中國如何有效地控制可能出現的風險。」

王智盛表示，美國總統拜登和中國領導人習近平本周四（7月28日）的通話是雙方如何通過對話管理分歧的一個例證。他說，拜登和習近平在關於波洛西訪台的爭論下進行這個通話，至少表明了「基本的相互理解」。

與此同時，即便緊張局勢有所加劇，台灣繼續在美中兩個超級大國之間尋求平衡，這主要是通過保持沉默做到的。台灣總統蔡英文「已經盡一切可能避免不必要的挑釁，同時保持台灣民主的完整性」，台灣駐華盛頓代表處政治組前組長趙怡翔說。

「中國不會以直接的軍事對抗回應」

如果赴台成行，波洛西將是自25年前金瑞契（Newt Gingrich）以來訪台的最高級別美國議員。

台灣的專家們表示，他們不認為中國會以直接的軍事對抗來回應，因為重要的是依據背景來看待這次可能的訪問。

「這並非一個不必要的挑釁，而是符合美台之間已經建立的先例」，趙怡翔對美聯社說。

對於台灣這個在國際外交舞台上頗為孤立的政府來說，與外國政界領導人的任何交流都被視為是積極的。

台灣行政院院長蘇貞昌周三表示，「我們非常感謝波洛西議長，她多年來一直對台灣非常支持和友好，我們將歡迎任何友好的外國客人來訪」。

北京在安理會警告「個別國家」、「有關國家」

中國則繼續一貫的態度，反對任何國家政府與台灣進行官方交流，也繼續在經濟、外交等領域孤立台灣。

中國常駐聯合國副代表耿爽周五在聯合國安理會關於烏克蘭問題的會議上提到台灣問題，稱「個別國家蓄意在台海製造緊張局勢」，但沒有點名美國，並表示。「個別國家在烏克蘭問題上一再強調主權原則，但在台灣問題上不斷挑戰中國主權」。

耿爽說，中方及其14億人民維護國家主權的意志「堅定不移、堅如磐石」，「希望有關國家看清楚這一點，不要玩火自焚」。

專家：中國不太可能在二十大前夕採取破壞穩定的行動

澳洲洛伊（Lowy）研究所民意和外交政策的項目主任卡薩姆（Natasha Kassam）對美聯社說，波洛西的訪問並不比拜登關於美國有保衛台灣的軍事承諾的言論更具威脅性。

拜登已說過三次類似的話，儘管美國多年來是奉行「戰略模糊」政策。拜登的這些言論引起了北京的強烈譴責，但沒有採取軍事行動。

台海問題的專家們認為，目前正值中共二十大前夕，習近平預計將在二十大上連任，中國不太可能在這個時間點採取任何破壞穩定的行動。

台灣國家政策研究院的國防問題專家郭育仁說：「中國將主要通過恐嚇來懲罰台灣。」他舉例說，在1995-1996年台海危機期間，中國曾向台灣島的港口發射過導彈。

美聯社周五（7月29日）在台灣大安森林公園附近進行街坊時，很多民眾也表示，他們沒有感受到任何戰爭的威脅。

來台北度假的台中居民Kelly Chou說，她沒有感受到中國可能攻台的緊張氣氛，「我看了新聞，但我不認為實際上會有任何軍事行動」。

「民主國家互訪很正常」 vs「不要當美國的玩偶」

德國之聲中文網周五在推特發起了一項簡中調查（是否支持波洛西今夏訪問台灣？），截至周六午間，有超過3.4萬網友投票，其中選擇「支持」的達到64%，選擇「不支持」和「無所謂／其他」的分別為22%和14%。

與此同時，在德國之聲中文網向台灣網友發起的Facebook提問中（是否支持波洛西今夏訪台？以及支持和反對的原因），絕大部分留言的台灣網友都表示，支持這位美國眾議院議長訪問。多位網友回答道，「支持，民主國家互訪很正常」、「支持！沒理由看人臉色」、「支持民主女超人！」

不過，也有一些網友表達了反對的意見。例如，網友「林長昀」寫道：「當然是反對。她走之後所有戰爭風險是台灣人民承擔。」另一位網友「丁文傑」也表示反對，認為「危害台灣人 不要當美國的玩偶」。

這同樣反應在美聯社周五於台灣大安森林公園附近進行的街坊中。台中居民Kelly Chou說，如果中國攻台「是不會有什麼好結果。這對雙方都是不利的」。她表示，不支持波洛西訪問，說這將「引起更多的麻煩，引發爭端」。

另一位76歲的台北居民也表示，如果波洛西訪台，將提供「象徵性的支持」，「但實際上，台灣是否會從中獲得一些好處，是一個大問題」。

（美聯社等）

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