習近平沒有示弱的餘地 告誡波洛西「不可鋌而走險」

1997年4初，美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）率團訪問台灣。不過，那時中國的優先事項不同於今天，江澤民領導下的中國政府正在歡慶香港回歸，並力圖突破1989年天安門鎮壓之後形成的國際孤立。就金瑞契本人而言，他主張加深中美關係，並同江澤民在北京舉行了會晤。這一背景下，中國不願同華盛頓產生破壞性衝突，從而葬送來之不易的收獲。

1996年台灣舉行總統選舉，為震懾台灣選民，中國向台灣附近海域發射導彈，但結果適得其反，李登輝向對岸表達的強硬立場得到選民的喝彩，以54%的得票率當選台灣歷史上首位民選總統。

在選戰前後，美國向台灣附近調遣了兩個航母戰鬥群，迫使中國不得不承認，無法阻止華盛頓協防台灣。但也是在接受了這次教訓後，中國開始了軍事現代化進程。

就在出訪台灣前幾天，1997年3月，金瑞契率領美國議員代表團抵達北京，對中國進行了3天訪問，而此前一個星期，時任美國副總統的戈爾也訪問了中國。金瑞契曾是對北京持最尖銳批評態度的美國高層政治家，但在這次訪華途中，金瑞契贊揚中國在經濟發展領域取得的進步，談到北京在150年後恢復對香港行使主權將面臨的挑戰，據《洛杉磯時報》報導，他在北京曾說，香港是一朵蘭花，不可粗暴對待。至於台灣，金瑞契說，只要統一進程是和平形式，美國國會將支持中國的對台主張，並表達，希望海峽兩岸繼續發展並成為一個國家。

金瑞契在幾天後訪問台灣，之後他稱，他曾告訴中國領導人「我們會協防台灣」，中國回答道，沒有發動襲擊的意圖。

金瑞契的以上言辭公開後，時任中國外交部發言人沈國放評論說，美國的政策令人迷惑，「美國政府以及某些政府部門領導人的講話，同他們的許諾是矛盾的，不是一回事。」

習近平在台灣問題上沒有示弱的餘地

美聯社指出，四分之一世紀過去，情形發生了根本變化。習近平領導下的中國政府不僅經濟實力大為增強，軍事力量也取得長足進步，在台灣議題上更是不願妥協。

波洛西計劃訪台的消息，給中共二十大召開之前的氛圍製造了更大的壓力。即將第三次成為中共領導人的習近平不會向世人表現出軟弱，尤其被他們看來在美國的挑釁面前，習近平更沒有示弱的餘地。

這些年間，中國的經濟總量已超過德國和日本，緊隨美國之後。據瑞典SIPRI研究所的報導，過去27年以來，中國的軍費開支一直有增無減，2021年高達2930億美元，美國當年的軍費預算是8010億美元。

中國政府耗資千億美元研發戰機、潛水艇、航母以及其它高科技武器，而所謂的「航母殺手」導彈據信有阻擋美軍協防台灣的能力。最近數年裡，中國人民解放軍的戰機和轟炸機不斷飛進台灣附近的空域。

中國清華大學國際關係學教授劉江永對美聯社說，波洛西訪問台灣將造成中美關係持久性的傷害，讓這趟出訪成行，將損害拜登政府的可信度，因為他不久前剛剛做出承諾。

周四（7月28日）拜登和習近平進行了兩個多小時的視訊通話，白宮稱對台政策沒有改變，「美國強烈反對單方面改變現狀或破壞台海和平與穩定」。中方發布了措辭嚴厲的聲明，「我們堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的『台獨』勢力留下任何空間。民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這一點。」

劉江永認為，拜登同習近平談及的所有其它議題都會因為計劃中的訪台事宜「受到嚴重影響」。

(綜合報導)

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