如興「Levi's、GAP牛仔代工廠」地雷引爆！ 14.8億納稅錢打水漂　一周聲量狂飆

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文／陳羿郿

你可能對如興（4414）這家企業不太熟悉，但一定聽過Levi's、GAP、CK Jeans等國際知名品牌，如興正是與這些大牌合作的牛仔褲代工大廠，主要生產牛仔布料及牛仔褲代工，工廠據點遍布美洲、非洲、緬甸、柬埔寨等。但近日陷入重大財務危機，到底發生什麼事？



2015年如興併購香港玖地 被視為小孩玩大車



時間要倒帶回2015年，如興前董座陳仕修決定以3.87億美元購併比自己大五倍、年營收150億元的玖地集團（JD United Holdings Limited），共組全球最大牛仔褲廠，此舉引起市場一片譁然。

原因是當時如興的資本額僅13億元，卻要砸百億元收購玖地，被外界視為小孩玩大車，甚至還被指稱是「玖地借如興的殼上市」，該案更是國內紡織業最大金額的購併案，但也是如興聲勢由盛轉衰的關鍵。

據《聯合新聞網》報導買下玖地的如興，「隔年營收雖成長76.5%，但獲利卻衰退145%，股價更自18元下探最低不到8元；且購併之後，如興一連6年虧損未曾獲利」。

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2017年國發會投注如興14.88億

儘管外界疑慮甚多，如興仍成功在2017年獲得國發會旗下「產業創新轉型基金」以每股18.6元、斥資14.88億認購如興股票，且順勢讓如興順利在台灣資本市場募資逾130億。而如興今（2022）年爆出財務危機，淪為全額交割，也讓國發會成為爭議焦點。

近一個月「如興」聲量破萬筆

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統看，「如興」近一個月網路聲量累積11985筆。如興董事長暨總經理翁紹華在7月25日召開記者會，坦言公司「現金水位幾無可動用」，隔(26)日聲量激增4,748筆，最多討論的是已投資如興14.8億的國發基金，目前帳面虧損11.71億，外界質疑最後恐怕是由全民埋單，27日如興（4414）已被交易所打入全額交割股。

27日，國發基金也對外做出說明，當年是以國發基金名義投資如興公司，依既定程序提請政策評估會審議通過，並委託專業機構辦理財務、稅務、法務與企業價值評估後，由學者專家組成之「投資評估審議會」，就計畫可行性及未來發展性進行審議通過後，再提請管理會討論通過，三階段程序完成後始配合民間資金共同參與投資，過程嚴謹。

該公司來向國發基金申請投資時，該輪募資總額約130億，如興公司獲得的應募金額已超過70億元投資承諾。國發基金在2017年6月9日截止繳款日前一周才決定投資，並等到其他投資款項入帳，國發基金才撥款。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月29日至2022年07月28日。