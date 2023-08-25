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球界看法／美重球員安全與養護 我難企及

聯合報／ 記者藍宗標蘇志畬／台北報導
場勘測試新竹棒球場資料畫面。圖／市府提供
場勘測試新竹棒球場資料畫面。圖／市府提供

新竹棒球場在美國大聯盟指定場務單位檢測後，報告書上紅字連連，然而依照相同標準，台灣多數球場恐怕都不合格，原因在於工程驗收上，長期對球員安全性的漠視，以及只重建設、缺乏養護的觀念，縱有好球場也難以維持。

該份檢測報告提及，新竹球場內野土壤成分甚至未達高中等級的一般標準，中華職棒資深場務人員認為，這應是指美國青棒場地的水準，以他們維護球場的經費、人力，國內確實落後一截。大聯盟一支球隊有廿到卅名場務人員，中華職棒單隊場務編制僅只有二到三人，養護經費差距更大。

資深場務表示，就算剛落成的球場一開始使用沒問題，但礙於政府相關單位「養護預算有限」，球場品質很快衰退，只能等到大幅退化後才會編列大筆經費一次解決。

職棒工會辦公室副主任葉子彧也認為，若以大聯盟標準，台灣也會有其他球場不及格，主要是國內工程驗收在運動場館上不夠成熟，多半是檢驗排水、有無工程廢料等，但「運動員在這邊比賽安不安全？」這樣的檢驗方式跟大聯盟還有段落差。

新竹棒球場

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