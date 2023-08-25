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專家批評：蓋不出國際認證球場 不合理

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨張裕珍／新竹報導
美國大聯盟專家7月中場勘測試新竹棒球場。圖／竹市府提供
美國大聯盟專家7月中場勘測試新竹棒球場。圖／竹市府提供

美國職棒大聯盟專家報告直指新竹棒球場內野品質連「美國高中校園操場」都不如，專家批評，重建耗資十二億元，應要蓋得出國際認證的球場，否則不合理，新竹地檢署昨表示，市府昨函送的棒球場改善評估報告，會納入綜合評估，全案積極偵辦中。

新北市土木建築學會理事長余烈說，新竹棒球場沒有做透水層，裡面還挖出電線、建築廢棄物，非常離譜。這種球場大約兩、三億元就可蓋好，拿了十二億元，可能涉及不當利益。

中興大學運動與健康管理研究所長余宗龍是棒球選手出身，他直言，二○一八年蓋好的三重棒球場，僅斥資三億元，剛結束U12世界杯棒球賽的台南，蓋了不少仿造美國球場樣貌，預算也未超過十億。用十二億元蓋棒球場，應要能蓋出國際認證的棒球場，而非被評為內野品質連「美國高中校園操場」都不如。

國民黨市議員陳慶齡直言，就是個爛工程，只是前朝不承認。民眾黨市議員李國璋指出，竹檢至今超過一年完全沒有具體進展，喊話竹檢「不要再睡覺了」。時代力量市議員林彥甫認為，市府也應一併追究設計監造廠商責任。

新竹棒球場

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