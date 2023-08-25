12億新竹球場 「不如美高中操場」

聯合報／ 記者張裕珍陳俊智／連線報導
美國職棒大聯盟專家檢測新竹棒球場分析報告，指球場排水、土層等都有問題。本報資料照片
美國職棒大聯盟專家檢測新竹棒球場分析報告，指球場排水、土層等都有問題。本報資料照片

新竹市政府昨公布美國職棒大聯盟專家檢測新竹市立棒球場檢測分析報告，指出排水不良、土層有缺失，內野土壤成分不符職業標準等，報告中最差的評語「十二億重建的棒球場，竟連美國高中校園操場品質都不如」，讓市長高虹安直言「非常詫異」。市府將報告送交新竹地檢署，並評估擬定解決方案，以明年啟用為目標。

新竹棒球場重建列入行政院前瞻基礎建設，但去年七月重啟兩天就造成四名職業球員受傷。高虹安邀美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView總經理Chad Olsen來台檢測，本月十四日收到檢測分析原文報告，由美國大聯盟場務專家Murray Cook及Chad Olsen共同署名。

報告談到球場排水問題，指表土層材質無法提供足夠排水性能，天氣炎熱就變緻密，乾燥時非常堅硬，增加球員受傷風險，降雨及草皮積水後，排水速度很慢，雨期很難進行比賽。其中表土層下方的清碎石層含有細小的石塵顆粒，這種材料通常不被批准作為運動場場地的生長介質或排水材料。若要解決排水與土壤問題，要重建表土層及去除清碎石層。

報告也點出「內野土壤成分未達職業標準，甚至未達高中、公園、綜合休閒場館的一般標準，沙子、淤泥和粘土比例也不符合棒球場的行業標準」；投手丘高度和距離都不正確，投手丘至部分壘包間的坡度百分比等均有問題。

承包球場工程的巨佳營造則說，一切按契約要求的數據、規格和圖說施作。如果市府現在要以更高標準檢視，當然無法比較，「不可能契約開國產車的內容，卻要我們打造出進口車的標準等級」。新竹市府表示，此案從契約、設計到施工皆有瑕疵，將盡速召開棒球場工程體檢會，確認後續改善工法、工項與規模，仍以明年啟用球場為目標。

新竹棒球場檢測報告 製表／ 張裕珍
新竹棒球場檢測報告 製表／ 張裕珍

林智堅關機 無法聯繫

本報記者昨致電前市長林智堅手機均關機，無法取得聯繫；擔任林智堅助理十多年的民進黨市議員楊玲宜表示，BV公司所提出排水不良的問題並非今日才發現，如何改善，才是重點，希望高市長好好改善，兌現明年三月前重啟棒球場的承諾。

新竹棒球場 林智堅 高虹安 前瞻基礎建設 楊玲宜

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