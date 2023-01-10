綠議員批高虹安無心市政 市府：說法令人遺憾

民進黨新竹市議員劉康彥今天表示，新竹市長高虹安搞不清楚新竹棒球場案所支付的款項，數字無中生有，批她「根本是無心市政」。竹市府回應，對於這樣的說法令人遺憾。

劉康彥今天與黨籍議員召開記者會時表示，高虹安日前接受媒體聯訪說，新竹市立棒球場工程案，竹市府已付出新台幣11億7000萬元款項，他昨天在臉書Facebook揭露這是錯誤數字後，市府昨晚才發新聞稿承認錯誤。

劉康彥表示，新竹市政府昨晚發1000多字的新聞稿，僅用百餘字回應澄清金額錯誤，且內容指「是市府人員誤刊」，都是別人的錯，批「高虹安毫無擔當的表現，再次凸顯她搞不清楚自己身為市長的角色」。

劉康彥說，新竹棒球場的3000萬元尾款，是來自體育署6億元補助款，必須等球場全面驗收完畢才會撥款，是體育署撥給新竹市政府，跟市府撥給施工廠商無關，批高虹安「只會搞政治不會做正事」「自己無能又要怪專業同仁」，完全不知到這些錯誤發言，將會牽連多少公務員清白。

劉康彥說，如果高虹安真心重視新竹棒球場，應嚴厲要求施工廠商在契約規範下加速改善，趕快把驗收工作做完，才是正辦。

新竹市政府發言人施淑婷發新聞稿表示，現在最重要的是釐清與廠商之間的法律關係，以及新竹棒球場的潛在問題，根據市府實際勘驗，確實發現外野草皮土壤混雜廢電線、碎磚塊、石頭，土壤級配疑似未依規施作、有使用棄土情事。

施淑婷表示，龍來公司正在與竹市府協商，未來的法律關係還不明晰，市府應以更高標準檢視新竹棒球場的問題，以便釐清統包廠商與專案管理廠商的責任，否則未來可能產生更多問題，市府必須審慎行事，不應只是加速驗收程序，而是應捍衛公共工程應有的品質，並減少市府未來可能的損失。

針對劉康彥批評高虹安「無心市政」，施淑婷表示，高虹安上任後已召開超過10場局處業務報告，以及2場教育座談會，積極落實政見，日前也宣布提升消防員的超勤加班費至1萬9000元，為非六都第一拍板的縣市，如此盡心投入市政，卻遭指「無心」，著實令人遺憾。