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新竹棒球場工程付款 綠議員批高虹安灌水應說清

中央社／ 新竹市9日電
新竹棒球場工程有偷工減料嫌疑。圖／聯合報系資料照片
新竹棒球場工程有偷工減料嫌疑。圖／聯合報系資料照片

民進黨新竹市議員劉康彥今天指出，截至目前市府累計支付新竹市立棒球場承包商9億元多，並非新竹市長高虹安所指11億餘元，灌水多出2億元從何而來，應說清還市府員工清白。

對此，中央社記者聯繫新竹市政府，截至發稿時，仍未取得回應。

高虹安昨天接受媒體聯訪表示，新竹市立棒球場工程案，竹市府已付出新台幣11億7000萬元款項，付款比例已高達97%，中間須經過市府團隊「估驗」完成才有辦法給付如此高額款項，「前市府團隊到底為何讓廠商輕易過關？」

對此，劉康彥今天在臉書（Facebook）發文指出，款項的支付與工程估驗的進度有關，他找到過去市府提供給議會的問政資料顯示，去年5月12日完成估驗的新竹市立棒球場新建統包工程第16期工程估驗表，截至此期，市府累計付給巨佳營造的款項是8億9406萬7243元。

他表示，截至去年7月是竹市府最後一次估驗，付給巨佳營造的款項累計9.5億元，並非高虹安所稱11.7億元，灌水多出的2億元從何而來，高虹安應要說明清楚，尤其涉及基層公務員清白，事關重大。

劉康彥表示，依照目前輿論風向，對於高虹安來說，9億元、11億元根本沒差，但對奉公守法的公務員而言，卻是天差地遠，況且在一個尚在驗收中的工程，市府人員不可能貿然核章、撥款。

他指出，高虹安身為新竹市長，她現在要做的是嚴格地要求廠商在契約規範下進行改善、把工作做完，這才是多數市民所期待。

新竹棒球場

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