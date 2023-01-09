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新竹球場埋垃圾 藍委：應徹查弊案

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國民黨立委林為洲9日痛批，公共工程施工期間至少有三個檢查機制，竟然全部失靈，才讓建築廢棄物掩埋進球場。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
國民黨立委林為洲9日痛批，公共工程施工期間至少有三個檢查機制，竟然全部失靈，才讓建築廢棄物掩埋進球場。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

甫落成的新竹球場不能開打，成了12億元打造的垃圾掩埋場！國民黨立委林為洲9日於記者會痛批，面對新竹球場弊端，前新竹市長林智堅、廠商等都以「尚未驗收」作開脫，但建設過程中就有「材料檢驗」、「施工日誌」與「驗收報告」等機制，完全失靈。他呼籲，調閱施工紀錄，徹查前市府有無圖利廠商的弊案。

新竹球場自開幕以來，就接連爆出外野草地出現小石子、投手丘黏土與紅土比例不正常或樓梯有高低落差等場地缺失，更導致多名球員受傷。針對新竹球場爭議不斷，新竹市長高虹安日前召開記者會指出，新竹棒球場淺層土壤竟埋廢棄電線、磚塊，更被網友痛批為「12億元的垃圾掩埋場」。

「尚未驗收！」為開脫

對此，林智堅呼籲，檢調儘速啟動調查，如有任何貪贓枉法，毋枉毋縱。他更向高虹安喊話說，應清楚向球迷和市民朋友允諾棒球場何時重啟，才能回應市民期待。如果市府在「尚未驗收前」發現有任何工程瑕疵，應向施工廠商要求並盡速改善，才是負責任的表現。

承包改建工程的巨佳營造董座也發出聲明表示，建這麼大的球場，難免會有小疏失，身為施工廠商，會虛心檢討，錯了就是錯了。球場監造商「艾奕康」更指出，因為棒球場案還沒有驗收，這部分（球場外野挖到廢棄物）不方便回答，但也對工程還未驗收就要送檢調，感到相當疑惑。

調紀錄 查弊案

林為洲表示，林智堅與營建廠商等單位，都以「尚未驗收」為由，只要及時改善就好，並非弊案。他痛批，大聯盟已確認新竹球場不能打練習賽，開幕後更讓多名球員受傷，卻「講的跟他（林智堅）一點關係都沒有」。

他指出，公共工程監造機制包括「查驗材料」、「現場每日施工日誌」、「每月請款估驗報告」，至少三個機制檢查現場的狀況，最後才會是「驗收」程序。林為洲強調，這些檢驗機制卻都失靈，但林智堅還曾強調，新竹球場過去8年親自監工，仍讓如此多建築廢棄物進入到球場，質問「到底在監工什麼？」

林為洲說，施工過程每天都會有工作日誌，包括建設材料、使用器械與營建進度等資料都會寫得清清楚楚，並呼籲「直接把工作日誌拿出來查」，徹查市政府有沒有圖利營建商或監造商的狀況。他指出，改善球場費用除了要追究營建商與監造商之外，還有簽名的業主（林智堅）也應負起相關刑事與賠償的責任。

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新竹棒球場

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