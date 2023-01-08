監委澄清新竹棒球場案尚無報告 市府：來源為審計部

中央社／ 新竹市7日電
新竹市長高虹安日前開記者會，揭露新竹棒球場開挖後發現廢土、廢磚、廢電線等，有偷工減料重大嫌疑。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安日前開記者會，揭露新竹棒球場開挖後發現廢土、廢磚、廢電線等，有偷工減料重大嫌疑。圖／聯合報系資料照片

針對新竹市長高虹安日前在記者會稱新竹棒球場有「監察院報告」，監察委員今澄清駁斥。新竹市政府晚間表示，記者會所引述的資料為監察院轄下審計部的查核報告。

新竹市長高虹安5日開記者會揭露新竹棒球場多項缺失時提到：「先前監察院就已經有提到說紅土的規範其實是不符合的，現在看到草皮的部分也沒有按照設計圖的方式施工」，及「這裡是監察院報告所附上的土壤跟排水的規範」等話。

監察委員陳景峻、郭文東、張菊芳今天透過新聞稿說，已在去年10月申請立案，自動調查新竹市立棒球場整建案相關疑義，調查仍在進行中。監委表示，目前並無媒體報導所稱的監察院查核報告。

新竹市政府晚間提供文字說明，1月5日記者會簡報中所引述的報告為監察院轄下審計部之查核報告，報告標題為「新竹市立棒球場興整建計畫執行情形之查核」，市府人員在簡報製作時僅以「監察院查核報告」表示資料來源，隨後為求更精準表示資料來源，已更正為「監察院審計部查核報告」。

新竹棒球場 監察院 高虹安 陳景峻

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