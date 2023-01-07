專案管理與監造同一家 綠議員點名高虹安：誤導市民大眾

民進黨新竹市議員劉康彥今天表示，公共工程的專案管理與監造為同一廠商是合法的，前台北市長柯文哲任內許多工程也是如此，認為新竹市長高虹安是在誤導不懂採購法令的民眾。

新竹市長高虹安5日揭露新竹市立棒球場多項缺失，並批前市府將專案管理與監造併案發包委託同一家廠商「艾奕康工程顧問股份有限公司」辦理，影響專案管理及監造品質與效果。

劉康彥今天在臉書Facebook發文表示，「專案管理」和「監造」本來就可以併案發包，只要經公開公正評選，最後由同一個廠商承攬，「這是完全合法的，且如果違法，廠商怎麼簽約？」

劉康彥舉例，柯文哲任內的「廣慈博愛園區」、眾多社宅案、立體停車場新建工程等，也都是由同一廠商執行專案管理和監造，他說，若依高虹安的邏輯，「柯文哲市府是否也有人謀不臧？」

劉康彥指出，「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」第9條第2項明確指出，機關委託廠商辦理前項「專案管理」，得視工程性質及實際需要，將第7條第1項之「監造服務」項目，與前項第5款之服務項目整合，並排除重複及利益衝突情形後，「一併委託辦理」。

一名曾承包政府工程的營造業者接受中央社記者訪問表示，專業營建管理（PCM）與監造可以放在同一標案中，是合法且很常見的狀況，許多公共工程都是用這樣「統包」方式進行。