新竹棒球場案 時代力量議員籲高虹安啟動行政調查

新竹市議會時代力量黨團今天表示，呼籲新竹市長高虹安盡快啟動新竹棒球場的行政調查，並提出改善及後續處理方案。市府表示，將釐清球場狀況及合約期程，以精準提出改善計畫。

新竹市議會時代力量黨團發新聞稿表示，高虹安指在新竹市棒球場於會勘時發現淺層土壤廢棄物、排水問題，時代力量黨團建議盡快啟動行政調查，並提出改善計畫及與廠商後續處理方案。

新竹市議員林彥甫於稿中表示，他去年8月在議會質詢時，已強烈要求前任市府應打樁確認土壤成分，但當時市府堅持不肯，此次高虹安揭發棒球場使用劣質土方，證實他當時的懷疑是正確的。

林彥甫說，既然高虹安已經上任，重要任務是提出棒球場的後續改善計畫，他建議，針對施工廠商偷工減料的問題，市府除究責廠商外，也必須儘速啟動行政調查，並提出改革行政程序的修正方案，避免類似情況再發生。

新竹市政府發言人施淑婷晚間透過影片表示，市府將釐清球場狀況及合約的履行進度期程，才能精準提出改善計畫，未來以市民利益為出發點做通盤考量，她說，若未來議員們要調閱資料，市府會與大家站在一起，全力配合。