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新竹棒球場偷工減料如廢土場 桃議員爆「業界內幕」

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹市長高虹安昨天開記者會，揭露新竹棒球場開挖後發現廢土、廢磚、廢電線等，有偷工減料重大嫌疑。記者黃仲裕／攝影
新竹市長高虹安昨天開記者會，揭露新竹棒球場開挖後發現廢土、廢磚、廢電線等，有偷工減料重大嫌疑。記者黃仲裕／攝影

斥資十二億元改建的新竹市立棒球場工程再爆多項嚴重缺失，新竹市長高虹安昨開記者會表示，工務處共盤點出一五二項缺失，包括場勘挖出廢磚、廢土、廢電線等，猶如「廢土掩埋場」。桃園龍馬棒壘球協會理事長、國民黨桃園市議員黃敬平表示，營造業者直言那明顯是「土方回填的」。

高虹安昨與副市長蔡麗清開記者會，揭露新竹棒球場工程疑有「偷工減料」重大問題。會中播放多則場勘影片，畫面中，隨機取樣外野草皮土壤，不僅在淺層土壤挖到超過三公分大的石頭，還有紅磚頭，甚至發現廢棄電線等，明顯未達合約載明土壤級配要求，質疑廠商偷工減料罪嫌重大。

黃敬平5日在《關鍵時刻》節目中指出，他聽地方營造、土方、做公共工程的業者表示，「一看就知道那是被當成土方回填的」，就是在土方挖走時，土尾回填廢棄物，他們認為沒有人敢開挖，畢竟那是棒球場比賽的地方，加上還有停車場，隨意開挖必須花費大筆資金，在沒有球員受傷、沒人注意的情況下，不可能有人開挖。

此外，工地主任稱沒接到保全球場的訊息，昨早巡視球場「覺得電線不能出現在球場」才移除。黃敬平表示，傳聞工地主任隻手遮天，還裝出很吃力的樣子，將電線整個拔起來後處理掉。

黃敬平指出，一般而言，工地主任必須先與工務單位聯絡，如新竹市政府工務局的負責人，棒球場也會有體育單位的主管，必須先通知這幾個單位的負責人，才可以拆除電線，工地主任卻沒有這麼做，在昨日直接將廢電線整支抽掉。

黃敬平直言，連工地主任都可以這樣隻手遮天，甚至毀屍滅跡、滅證，也難怪新竹市政府會懷疑營造廠商有問題。

新竹棒球場 高虹安

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