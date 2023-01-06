高虹安：所有證據將送檢方、監院

針對新竹棒球場上百項缺失，市長高虹安說，「新竹棒球場的問題連中央體育署都認證」，未驗收及國際總會人員場勘同意前，未來會尋找場務專家、顧問協助市府做修改及調整，但無法現在承諾，四月將開打的中華職棒賽，能否在新竹棒球場進行。

高虹安昨出示體育署去年十二月函文中華民國棒球協會，指新竹棒球場有工程疑慮，在未驗收及國際總會人員場勘同意前，不能規畫使用，以免賽事辦理期間衍生爭議，影響我國際形象。

昨天記者會上，高虹安質疑前市府為何未善盡監督責任，層層採購法規保護關卡，卻層層人為失靈，造成高達十二億元的公共工程發生重大缺失無法使用，是否過程中有人謀不臧、刻意放水情事？市府會將所有證據送交地檢、政風和監察院。

高虹安也具體說明球場工程缺失眾多，包括紅土等土壤與契約規範不合、前市府放任廠商依錯誤設計圖施工、專案管理與監造是同一組人馬，都是艾奕康工程顧問公司，規畫與監造也是同一人負責，以及前市府以延續性為由排除其他廠商招標權益，種種情況都相當離譜。

新竹市府指出，去年十月監察院查核報告已清楚指出，前市府放任廠商依錯誤設計圖施工，造成紅土不符合規格，現在連外野草皮的淺層土壤都有問題，等於整個球場都有嚴重問題，三億預算膨脹成十二億元造價的球場，結果卻疑以不合規格廢土充填，廠商偷工減料的狀況令人瞠目結舌。

對於高虹安和新竹市政府質疑，專案管理與監造竟是同一組人馬，艾奕康工程顧問公司表示。「要再向業務單位了解一下」，即無回音。

此外，教育部體育署二○一八年十二月公布的「運動設施規劃設計及施作常見缺失參考手冊」明確指出，關於紅土球場施作「基底層規劃及施工時應避免使用廢棄土壤、磚土及營建廢棄物及爐煤渣等」，針對土壤排水設計建議「地下水位過高處建議函設HDPE高密度聚乙烯高抗壓之排水管，能快速將雨水導入側溝」。

該手冊也繪製紅土球場剖面圖，由上至下分別為十公分紅磚粉、十五公分厚砂質壤土、十五公分厚碎石級配及透水網管，最底層則為土壤壓實，且紅土來源「應使用次級紅磚函工料，非拆屋紅磚廢料與磁磚廢料拌合產品」。

高虹安說，如果新竹棒球場土壤規定不符合級配，市府未來會尋找場務專家、顧問協助市府做修改及調整，她指出，現階段要先釐清土壤級配符合規定，還需要一點時間了解每項缺失如何改善，何時重啟尚無時間表。