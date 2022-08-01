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重大建設遭疑由5人幫主導 竹市府：指控背離事實

中央社／ 新竹市1日電

新竹市府遭國民黨質疑，在重大建設會報、土地開發許可審議委員會等，前政委林盛豐等5人皆參與其中，毫無迴避機制。市府表示，會報是供跨單位溝通平台，指控完全背離事實。

新竹市棒球場爭議延燒，國民黨桃園市議員參選人凌濤今天透過記者會表示，新竹市重大建設會報、土地開發許可審議委員會、標案評選會議、改善小組等，前政委林盛豐等5人皆參與其中，且毫無迴避機制，質疑新竹市建設全由這5人主導。

他說，前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅，過去每週都會召開重大建設會報，成員包含前政務委員林盛豐、實踐大學建築設計系副教授王俊雄、助理教授蕭有志、台北科技大學建築系副教授林靜娟、建築師林雋怡。

對此，新竹市政府今天發布新聞稿指出，新竹市重大建設會報是提供跨單位溝通平台，整合各案設計，以促進竹市建設發展整體性，各專業委員絕無介入招標作業程序，恪遵採購法相關規定，且歷次會議皆請政風單位出席監督。

有關棒球場預算增加，市府表示，為利棒球場整建事宜，市府105年以新台幣3.5億元為基礎，進行此案興整建工程委託專案管理（含監造）技術服務案。106年因計畫審查過程，考量職業球賽所需相關硬體工程、體育署交付需爭取中華職棒第五隊成立的任務，以及地下停車場3.2億元，因此，所需經費調整為8.25億元。

市府表示，棒球場工程經7次流標，後續採減項發包策略，第8次發包於108年決標後，加入外野結構補強、大螢幕、高桅燈等項目，工程經費調整為11.3億元（不含間接工程費，包含間接工程費等為11.9億元），變更經費並未超過總經費之5成，合於採購法規定。

另外，在工程採購採用限制性招標比例過高的疑問，市府指出，根據政府採購網資料，今年度的1至7月工程採購案件採限制性招標比例約23%，台北市為26%、新北市為22%、台中市為23%，比例與其他縣市無異。

市府說，在辦理限制性招標，皆依採購法第22條第1項各款項辦理，辦理委託專業服務、技術服務、資訊服務或社會福利服務等，皆公告招標並辦理公開評選，符合採購法相關規定辦理。

市府表示，限制性招標是正當的採購程序，為各縣市政府常用的採購方式，只要調出電子採購網的資料，就可得知新竹市並非特例，市府皆依法辦理。

2022大選 新竹棒球場 新竹市選舉 桃園市長 林智堅 凌濤

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