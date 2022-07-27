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新竹球場頻出包！中職球迷蔡阿嘎不忍了 影片復刻「撲接」網笑：好酸

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹球場缺失連環爆，長期作為中職球迷的蔡阿嘎也跟上時事，大拍短影音。圖／翻攝自YouTube頻道「蔡阿嘎543」
新竹球場缺失連環爆，長期作為中職球迷的蔡阿嘎也跟上時事，大拍短影音。圖／翻攝自YouTube頻道「蔡阿嘎543」

新竹棒球場22日甫啟用，開幕首日就害3球員掛彩，不僅場地缺失連環爆，竹市府也坦承球場目前僅完成初驗、尚未複驗，讓不少球迷們看傻。長期作為中職球迷的YouTuber蔡阿嘎似乎也有話想說，上傳一段短影音復刻球場近來傳出的荒謬缺失，讓粉絲們都笑喊「好酸」。

蔡阿嘎26日在YouTube分享一段短影音，標題寫道「HeyHey！參觀新竹球場好開心！」不過短短14秒影片中，蔡阿嘎並無實際到訪新竹棒球場，而是重演了球場自開幕以來球迷間熱議的缺失。

影片中，蔡阿嘎先是來到公園卻被樓梯絆倒，回到室內發現房間門把朝外，在戶外草皮上撲接身下竟撿起一堆小石塊，最後更開心喊道「很開心今天來參觀新竹球場！」還邊玩弄小石頭表示「很多石頭可以玩喔！」

蔡阿嘎影片中嗨喊很開心來到新竹球場，還邊玩弄小石頭表示「很多石頭可以玩喔！」圖／翻攝自YouTube頻道「蔡阿嘎543」
蔡阿嘎影片中嗨喊很開心來到新竹球場，還邊玩弄小石頭表示「很多石頭可以玩喔！」圖／翻攝自YouTube頻道「蔡阿嘎543」

影片推出，網友們紛紛笑道「以15秒詼諧逗趣影片，點出新竹球場令人詬病之處，使粉絲們莞爾一笑，只有阿嘎能超越阿嘎！」、「哈哈哈哈嘎董這個撲地定桿學得真傳神~」、「12億的重金當然好多石頭可以玩，還有高科技請路人幫忙鎖門的廁所，還有鐵鏽復古文藝風的樓梯哦」、「太好玩啦~歡迎歐洲的堆石錦標賽來新竹棒球場舉辦，石頭一定夠」、「真的挺靠北，15秒馬上就知道要幹嘛，嘎哥一出手便知有沒有」。

也有不少網友知道蔡阿嘎一直是中職球迷，也留言力挺，「阿嘎有跟上時事欸，難得有抖音的影片看得很開心」、「笑死，真棒球迷阿嘎啦」、「短短5分鐘不到，把新竹球場的問題一覽無遺，我是新竹人，此次汗顏了」、「哈哈哈哈棒球迷快笑死，很多石頭可以玩」。

新竹棒球場 抖音 YouTuber 蔡阿嘎 中職

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