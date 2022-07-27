新竹代理市長向味全龍致歉 照片掀網議：每個球員都臭臉

新竹棒球場從7月22日啟用後，陸續出現問題，球員們因為場地不良而發生意外，引起外界關注。新竹市代理市長陳章賢在24日向味全龍球員致歉，沒想到照片傳到網路上後，卻有眼尖網友發現「球員臭臉」，引發網友熱議。

新竹棒球場啟用後，23日即發生富邦悍將外野手林哲瑄飛撲，導致肩關節唇破裂，恐怕會讓他整季報銷，味全龍的球員劉基鴻也在接球時，被彈跳球打到手指，張佑銘跑壘時滑倒，以及林智勝在休息區跌倒等。

不過，PTT網友轉貼「陳章賢慰問味全龍球員照」，指出「新竹市代理市長親自拜訪球員致歉，還帶著攝影官拍照上傳FB，結果有瞪鏡頭的、有發呆的、有不屑一顧的」，讓他疑惑「通常市長級的到場，再賭爛也會給點面子，集體臭臉這畫面是不是難得少見啊？」

對此，網友回應「中午還被叫來集合拍照演戲」、「可能肚子餓了」、「這個超好笑，還要別人聚在一起給你方便拍照」、「被叫來做面子，實際也沒拿到啥好處或補償啊」、「可能心想『又來作秀了』」、「要道歉是你家的事，球員還要被抓來給你拍，搞得好像是球員在道歉一樣」、「心想：好了啦，演完沒？」、「建議不要一張圖說故事，雖然很好笑」、「從國小看張泰山到現在，我覺得他只是搞不清楚狀況耶」。