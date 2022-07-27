快訊

新竹代理市長向味全龍致歉 照片掀網議：球員集體臭臉

確診新冠合併中暑讓他高燒44度 醫師曝如何在炎夏辨別2疾病

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹代理市長向味全龍致歉 照片掀網議：每個球員都臭臉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現新竹市代理市長陳章賢在24日向味全龍球員致歉，結果球員集體臭臉。圖擷自PTT
一名網友發現新竹市代理市長陳章賢在24日向味全龍球員致歉，結果球員集體臭臉。圖擷自PTT

新竹棒球場從7月22日啟用後，陸續出現問題，球員們因為場地不良而發生意外，引起外界關注。新竹市代理市長陳章賢在24日向味全龍球員致歉，沒想到照片傳到網路上後，卻有眼尖網友發現「球員臭臉」，引發網友熱議。

新竹棒球場啟用後，23日即發生富邦悍將外野手林哲瑄飛撲，導致肩關節唇破裂，恐怕會讓他整季報銷，味全龍的球員劉基鴻也在接球時，被彈跳球打到手指，張佑銘跑壘時滑倒，以及林智勝在休息區跌倒等。

不過，PTT網友轉貼「陳章賢慰問味全龍球員照」，指出「新竹市代理市長親自拜訪球員致歉，還帶著攝影官拍照上傳FB，結果有瞪鏡頭的、有發呆的、有不屑一顧的」，讓他疑惑「通常市長級的到場，再賭爛也會給點面子，集體臭臉這畫面是不是難得少見啊？」

對此，網友回應「中午還被叫來集合拍照演戲」、「可能肚子餓了」、「這個超好笑，還要別人聚在一起給你方便拍照」、「被叫來做面子，實際也沒拿到啥好處或補償啊」、「可能心想『又來作秀了』」、「要道歉是你家的事，球員還要被抓來給你拍，搞得好像是球員在道歉一樣」、「心想：好了啦，演完沒？」、「建議不要一張圖說故事，雖然很好笑」、「從國小看張泰山到現在，我覺得他只是搞不清楚狀況耶」。

新竹棒球場 味全龍 林哲瑄 林智堅 選民論戰

延伸閱讀

林智堅再道歉願負擔林哲瑄醫療費 球迷怒：「林治肩」你賠得起嗎？

若民眾黨高虹安贏下新竹市 他好奇民進黨支持者「會多崩潰」

論文、球場雙爭議 網好奇若換掉林智堅「沈慧虹也要換嗎？」

新竹棒球場疏失12天前早預言？ 名嘴驚呼：我是「台灣阿南德」

相關新聞

新竹代理市長向味全龍致歉 照片掀網議：每個球員都臭臉

新竹棒球場從7月22日啟用後，陸續出現問題，球員們因為場地不良而發生意外，引起外界關注。新竹市代理市長陳章賢在24日向味全龍球員致歉，沒想到照片傳到網路上後，卻有眼尖網友發現「球員臭臉」，引發網友熱議。

新竹棒球場未驗收就啟用 聲量連日飆 學者：傷林智堅選情

還在驗收中的新竹棒球場，新竹市政府坦承趕工出包，也讓新竹市前市長林智堅25日深夜臉書再度發文表示「關於新竹市立棒球場，我要再次跟所有關心棒球、喜愛棒球的球迷朋友致歉，讓你們失望了」；耗時6年斥資12億整建的新竹棒球場才啟用兩天，從「草皮區佈滿石頭」...

林智堅再道歉願負擔林哲瑄醫療費 球迷怒：「林治肩」你賠得起嗎？

新竹市耗資12億元重建的新竹棒球場未驗收先開幕，場地狀況多，造成數名職棒球員受傷，場館內更見多處工程瑕疵。新竹前市長林智堅日前致歉，強調會「扛起責任」，卻仍難平眾怒，昨天深夜他再度發文道歉，強調會負擔球員醫療費用。

台南Josh開箱新竹棒球場遭炎上聲量近萬！自認專業度不足：整個被打臉

斥資12億元打造的新竹棒球場剛啟用就爆出多項缺失，像是看台區地面保護漆黏著力不足、大量座位視線不良、外野草皮過硬、石頭滿地遍佈、女廁門鎖裝反、樓梯左右兩側鏽蝕等21項缺失…

林哲瑄左肩關節唇撕裂 謝龍介：不查不足以息眾怒

中職富邦悍將林哲瑄日前在新竹市立棒球場撲接球時受傷，造成左肩關節唇撕裂，恐要開刀。也是球迷的國民黨台南市長參選人謝龍介在...

林哲瑄新竹球場出賽受傷 林耕仁：讓所有人感到難過

國民黨新竹市長參選人林耕仁今早與市議員參選人黃美慧、吳旭豐在東區武陵路與東大路口向上班的市民道早安。記者詢問，因棒球場導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。