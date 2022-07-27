林智堅再道歉願負擔林哲瑄醫療費 球迷怒：「林治肩」你賠得起嗎？

新竹市耗資12億元重建的新竹棒球場未驗收先開幕，場地狀況多，數名職棒球員受傷，場館內更見多處工程瑕疵。富邦悍將選手林哲瑄外野草皮飛撲接球受傷，左肩關節唇破裂，醫生將再評估是否需要開刀。遺憾的是，林哲瑄本季恐提前報銷，因為無論有無開刀，或採取保守治療，他也需要至少休息三個月才能開始訓練，而之後能力也有可能受影響。

已經辭職的新竹前市長林智堅日前致歉，強調會「扛起責任」，卻仍難平眾怒。昨(26日)深夜，林智堅再度在臉書道歉，表示「稍早得知林哲瑄選手傷勢的訊息，我第一時間致電富邦悍將林華韋領隊，在電話中關心林哲瑄選手的傷勢，也表達我誠摯的歉意，同時我也請林華韋領隊轉達，我願意負擔哲瑄手術及復健等醫療費用。希望在醫生的照料之下，哲瑄能早日返回球場。」

富邦悍將隊外野手外野手林哲瑄左肩挫傷，仍待進一步觀察。記者藍宗標／攝影

網友灌爆臉書，「果然是『林治肩』，祝福治肩成功，林哲瑄早日康復」、「哲瑄肩傷整季報銷，責任由我一肩扛起！（只賠醫療費用）」、「運動員不是你們這些無良政客的犧牲品」、「明天直接派你先發了吧」、「又要負責了，以後發生什麼事都說我要負責就好啦」、「希望醫療費用說是自己扛 不要又用人民的納稅錢去付」、「12億明細也一起公布」、「因為爛球場，讓林哲瑄這下變成『林治肩』」。

球迷也暴怒，「還我林哲瑄啊，你賠得起嗎」、「你以為人家富邦球團會在乎那一點點醫藥費？這一傷很可能選手生涯直接斷送耶」、「醫療費用大家都出得起，重點是受傷後到底還能不能把之前的實力復原！若是錢可以解決問題，大家就不會這麼暴怒了」、「一個好大喜功搶先啟用的三流球場，就可以毀掉一個選手的職業生命，和無數為體育付出的心血和期待。太可怕了」、「身為棒球迷真的氣死，真的沒救了，球迷會記得一輩子」、「如果釣蝦手術完不能再打球，你養他一輩子？自己的私心，有可能毀了一個球員的職業生涯，不會對不起良心嗎？」。